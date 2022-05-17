TVB港台合辦獎典禮遲遲未落實日子　原來想等埋炎明熹返黎拎獎

無綫電視（TVB）與香港電台（RTHK）於今年年初宣佈聯合主辦首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，頒獎禮本於4月假九龍灣國際展貿中心EMax匯星舉行，早前已經於網上完成了網上投票，但因為受到第五波疫影響而需要延期舉行，至今頒獎禮一拖再拖，未有實際舉辦日期。

TVB及香港電台首度合辦音樂頒獎禮，今日（1月5日）假將軍澳電視廣播城，舉行《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會，大批歌手都有出席。（影片截圖）

隨着第五波疫情放緩，防疫措施得以放寬，其他頒獎禮亦紛紛舉行，唯獨《香港金曲頒獎典禮2021/2022》仍然未有舉辦的日期，甚至有唱片公司以為該頒獎禮會擱置。據悉頒獎禮一拖再拖的原因是TVB女歌手炎明熹（Gigi）還在內地拍攝《聲生不息》，Gigi在內地爆紅，暫時未有回港的打算，而Gigi是TVB力捧的歌手，不能缺席頒獎禮。亦有指頒獎禮的新人獎乃是Gigi奪得，TVB想Gigi親自上台領獎，要等Gigi於內地拍攝完《聲生不息》才有歸期，所以遲遲未落實舉行日期。

炎明熹在內地拍攝《聲生不息》爆紅（影片截圖）

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有消息指今年內一定會舉辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，因為該頒獎禮是TVB與RTHK合作的首個項目，RTHK則指暫時未有新消息。同場加映：棒棒堂香港搞演唱會遇上疫情 錯過十五週年粉絲要再等

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