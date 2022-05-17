旅遊達人II出走︱「翻版李佳芯」羅允芝驚住挑戰虎吼石河：有啲怯

由謝茜嘉、6號＠RubberBand、謝利、羅允芝（Giann，前名羅佩芝）、林輝及陳韻行（Kanya）主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，逢星期一至五晚上10時30分播出。本周由主持帶隊安排行程，其中6號＠RubberBand獲老婆驚喜錄音；Giann與Kanya則挑戰極高難度虎吼石河。

今晚（17日）播出的一集講到，6號＠RubberBand矇眼坐上輪椅，體驗模擬衰老過程。期間製作組播出一段驚喜錄音，原來聲音來自太太兼填詞人呂甜（Tim Lui），她大講搞笑感人之言：「打邊爐成日咁濃味，又話減肥。雖然你老咗行動不便，會非常之拖累我，但我都會喺你身邊照顧你。」6號＠RubberBand聞言甜蜜回覆：「調返轉，我都希望我係照顧佢嗰個。」

繼挑戰演技，Giann明晚（18日）再次在節目中挑戰自我，與Kanya挑戰極高難度的登山路線「虎吼石河」。期間Giann不禁大叫：「我有啲怯，好驚呀！」Giann事後感慨是次攀山經歷令她明白到，承認自己的軟弱亦是一種內心強大的表現，她指「以前細個啲係有少少逞強。」Kanya則笑指Giann初生之犢不畏虎，坦言欣賞她的勇氣：「我覺得Giann一開頭有啲似啱啱開始去旅行時嘅我，即係唔識死。」