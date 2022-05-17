林德信想同媽媽一齊開瑜伽studio　直言想父親帶埋佢上聲生不息

香港歌手林德信（Alex）今日（17日）出席好友蘇麗珊與圈外男友Kenny的按摩店開張儀式，Alex表示自己很喜歡按摩並且偏愛大力的師傅，Alex還表示之前在蘇麗珊的九龍城店試過一位師傅覺得很好，想問蘇麗珊師傅名字以便再去光顧。

林德信（Alex）今日（17日）出席好友蘇麗珊與圈外男友Kenny的按摩店開張儀式 （陳順禎攝）

+ 1

Alex年幼時隨媽媽定居三藩市，直至回港發展歌唱事業才在港定居，與父親林子祥及繼母葉倩文同住。Alex指自己如果投資的話最想投資的是開一間瑜伽studio，因為自己本身已經學習瑜伽多年，而定居三藩市的媽媽也是一名瑜伽導師，媽媽在三藩市亦經營了一間瑜伽studio二十多年，倘若媽媽來香港，想與她一起開瑜伽studio。

Alex指自己如果投資的話最想投資的是開一間瑜伽studio （陳順禎攝）

至於Alex被問到父親林子祥在內地參加《聲生不息》，Alex表示每星期都有追看《聲生不息》，會想知道父親在節目中與誰合作。Alex知道父親在節目中與曾比特合唱《單車》：「覺得好似多左個細佬咁」，Alex亦話自己也想參與《聲生不息》的節目，不諱言會要求父親向節目組推薦自己加入。

曾比特同林子祥合唱的《單車》打動不少人。（《聲生不息》微博圖片）

+ 1

同場加映：棒棒堂香港搞演唱會遇上疫情 錯過十五週年粉絲要再等

點擊下圖睇下棒棒堂成員近況：