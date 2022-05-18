香港開電視播TVB《雷霆掃毒》續集？　林峯黃浩然聯手揭上流黑幕

香港開電視由2017年啟播以來一直主打綜藝節目，最近更邀得不久前另起爐灶的前無綫（TVB）高層余詠珊為其製作節目《就是青春》和《疫境中的餐桌》，迴響不俗。可是，香港開電視在製作劇集方面卻不如友台ViuTV和TVB落力，大部份劇集都是購自內地和韓國，本地劇集寥寥可數，對上一套已經是2020年播放、由寰亞和愛奇藝合拍的劇集版《無間道》。

香港開電視近年好少播本地劇集，上一套已經是2020年播的劇集版《無間道》。（海報）

事隔差不多兩年，香港開電視終於再有粵語劇集播出，它便是由林峯、周秀娜及黃浩然主演的《黑金風暴》，劇集將於6月13日晚上九點半首播，講述林峯飾演警方重案組高級督察韋景聲和黃浩然廉政公署高級調查主任賀偉廉，在緝兇過程中不期而遇，經歷過包括插贓陷害、殺手追殺等重重難關後，攜手揭發一個幾乎覆蓋整個香港頂層社會網絡的貪腐勢力。除了三大主角之外，熊黛林、吳啟華、郭政鴻、林韋辰、高鈞賢、梁競徽、連詩雅、李璨琛、吳岱融、麥長青、何佩瑜、許靖韻和趙慧珊亦有份演出，星光熠熠。

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由於林峯在《黑金風暴》中飾姓韋的高級督察，與TVB《雷霆掃毒》（2012）飾演的「韋Sir」一樣，造型亦頗有當年角色影子，加上劇集主題曲《幼稚未完》亦是《雷霆掃毒》的片尾曲《幼稚完》續作，所以有不少觀眾覺得劇集是《雷霆掃毒》續集。