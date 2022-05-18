利穎怡沉澱心情後ig出post　希望襲擊者只需守行動不用留案底

無綫電視（TVB）藝人利穎怡（Joan）於2011年曾經參選香港小姐競選，及後加入TVB藝員訓練班晉身演藝圈，曾經在劇集中做過替身，在2015年經朋友介紹下加入《東張西望》當外景主持之一，因為經常報道野豬及身穿性感衣服做報道而為人所熟悉。

利穎怡眼大大，笑容甜美，散發出陣陣仙氣。（Instagram圖片）

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上星期《東張西望》外景報導期間，Joan隨攝製隊到大嶼山貝澳追訪早前美孚老鼠屋業主，在追訪期間受到襲擊，而Joan及攝製隊當時有報警尋求協助，Joan亦有到醫院接受治理。

主持利穎怡追訪美孚老鼠屋業主慘受襲 (節目截圖)

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Joan今日（17日）在社交平台上發佈了一篇感想，關於上星期播出的受襲事件，Joan表示：「充心感謝關心我支持我的人，雖然這幾天心情有起伏有沮喪有眼淚，而且不能如常上班，不過沉澱過後生活還是要繼續，所以我作了一些決定。」Joan在事件發生後情緒一直有些起伏不定。Joan後來亦表明與陳小姐之間的糾紛已諮詢過律師，並且不想陳小姐因為這事而需要「留案底」、「坐監」等，希望以守行為的形式來代替，亦已經向苕方表達意願，警方說還在搜集證據並且會考慮Joan的意願。而老鼠屋問題亦需要繼續處理及跟進，食環署表示這兩星期內會到貝澳清理阻塞的雜物，並會要求陳小姐主動清理，如果限期內沒有處理妥當才會發告票及移走雜物。另外美孚那邊除了上次清理後，已經沒有進一步的行動，美孚街坊亦回報暫時未有老鼠再次出現。

美孚新邨一單位內藏過百隻老鼠 (節目截圖)

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Joan最後話：「這是我們一直以來的工作，曝光基層求助事件，引發相關部門去加快處理。今次讓我看清世界很大，人很渺小人力有限。世事豈能盡如人意，不求皆大歡喜，唯願盡工作本份問心無愧，有時候我們缺乏的是勇敢面對的能力。再一次感謝所有不喜歡我的和所有喜歡我的人，我正在一條成長的路上，謝謝。」

利穎怡沉澱心情後ig出post（ig@joannyle)

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