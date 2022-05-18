TVB決定重本大搞2022香港小姐　暫停兩年的外景將重啟去日本？

無綫電視（TVB）選美節目《2022香港小姐競選》今年踏入第五十年，TVB早於上月17日開始已經接受報名，22號將會截止報名。據聞今年反應踴躍，而且報名的準佳麗質素亦很高，海外的佳麗亦會陸續安排到香港，預計6月初將會會見傳媒。

宋宛穎透露正積極遊說胞妹參選今屆港姐選舉。（梁碧玲攝）

歷屆的《香港小姐競選》都會有外景環節，而每年的外景都會去不同的地方，足迹遍佈世界，包括：東南亞等旅遊勝地、非洲、美國、法國、俄羅斯、韓國及台灣等地方，可謂不惜工本。昨日（17日）在將軍澳電視城進行「全球招募最後召集」活動，各屆的港姐亦呼籲合資格的美女們把握機會報名參加，無綫經理（非戲劇分部）何小慧則承認今屆港姐將會籌劃到日本拍攝，參選的佳麗將有機會出國拍外景，令最近兩屆的港姐都十分羨慕。

歷屆港姐真開心呀！一人一個TVBuddy行李箱！Yeah！(郭敏玲攝)

最近兩年的《香港小姐競選》因為疫情問題沒有到外地取景，但隨著近日的疫情放緩，各國的防疫措施都開始慢慢更改，開始讓旅客入境。暫停了兩年的外景環節，今年的《2022香港小姐競選》將會重現，而TVB年頭開始已經籌備外景的地方，泰國、日本、新加坡等地方都在考慮之首。TVB最後決定日本為首選，因為香港很多人都把日本認為是「家鄉」，相信今次可以增加大家觀看的意欲。節目將會到日本取景，所以預計製作費會額外增加過百萬，TVB亦打算把港姐決賽放在紅館舉行，眾所周知紅館的檔期很滿，需要提早入紙申請，所以TVB於年頭已經入紙申請。

2022香港小姐競選「全球招募」記者會 (梁碧玲攝)

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