劉心悠踩Roller驚到喊　冇準備嚇到傻：太恐怖喇！

由馬浚偉（馬仔）擔任總監製的港台電視電影《我們的開學禮》今（18日）在拍攝殺青戲，過程中有份參演劇集的劉心悠因為懼怕踩Roller(滾軸溜冰）的關係而落淚，令馬仔立即給予安慰，幫助她回到安全地方休息。

劉心悠踩Roller害怕到落淚。（梁碧玲攝）

在劇中飾演教育工作者的劉心悠，以一身斯文look現身，並戴上眼鏡相當有老師的感覺。而因為突如其來要她踩Roller的關係，令到她頓時感到恐懼，連在旁有馬仔的協助，她亦感到害怕，還即時流下眼淚。在接受訪問時被問到心情如何，劉心悠就表示：「依家平穩咗，因為我唔知今日要踩，所以太恐怖喇！」

而二人是自劇集《深宮記》後再度合作，問通默契是否依舊，劉心悠就表示：「對我嚟講係一個全新嘅體驗。因為上一部古裝條線係唔同，其實我同佢接觸有限，今次經驗就唔同。（今次冇咩打動你接呢部戲？）我當然係想同佢合作，我覺得今次題材好新鮮。」是次她同馬仔的對手戲會比較多。

馬浚偉在劇中邀請到不少圈中好友助演。（梁碧玲攝）

而講到她在ViuTV 拍攝的劇集《冥冥之中》即將播出，大家都非常期待，問道對收視有沒有信心，劉心悠就相當有自信：「其實好嘅劇集一定有人追，咁當然我對自己拍嘅嘢都有期待。」強調對觀眾來說，現在的電視圈有多個選擇是一件好事。

另外，講到劇集會邀請到許多圈中好友，如郭羨妮、向海嵐等人拍攝，問道如何打動她們接拍劇集，馬仔就揚言：「直接打俾佢哋喇！咁我都感恩嘅，同佢哋感情都好好，佢哋二話不說就答應咗。」而他亦透露郭羨妮會在即將另一劇集《我們的畢業禮》演出，在劇中他們是有感情線的，如無意外的話，劇集將在6月下旬開拍。

劉心悠踩Roller害怕到落淚。（梁碧玲攝）

曾擔任TVB藝員訓練班校長的馬仔，被問道TVB有沒有再邀請他出任該職位，他就揚言許多東西需要商討，不

劉心悠因題材新鮮而接拍劇集。（梁碧玲攝）

過卻表示：「嚟緊有啲嘢，係佢哋搵緊我公司傾緊。（會唔會返去拍劇？）我應該唔會有時間，但係無論如何，如果有時間許可，可以幫到娘家再算。」強調現在太多工作在身，因為之前受疫情影響，目前要跟進早前的工作。