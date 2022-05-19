海外出碟獲好評 封「電音建築師」　劉祖兒隔30年入錄音室圓夢

於90年代因不適應娛樂圈只「閃現」樂壇兩年的劉祖兒（Joi），雖然已離開樂壇多年轉經營美容學校，不過他閒時也會創作音樂，早前趁疫情「停業」留在家中，創作不同音樂作品打發時間，豈料其創作獲外國音樂人賞識，為他推出純跳舞音樂大碟《3 UR Mind》，衝出國際於德國、英國及日本等地發行，更被外地音樂媒體封為「電音建築師」。

劉祖兒獲外地音樂媒體封為「電音建築師」。

由於之前的音樂大碟於外國反應不錯，今年4月，他跟法藉監製負責人Florian Melinette合作，2022度再次推出跳舞音樂大碟「Gaia In Trouble」，概念主題是關於地球環保，希望大家聽音樂之餘，也會愛護地球，為環保出一分力，至於這次大碟的部分收益將會捐到植樹基金作環保慈善用途。

提到於4月再於海外推出音樂大碟，劉祖兒坦言別具意義，他說︰「呢隻碟於4月20日上架，而1990年嘅呢一日，就係我入行推出首張個人廣東大碟的發行日。為紀念呢一日，所以揀咗喺呢一日再出自己創作嘅作品。」雖然離開樂壇已30年，不過劉祖兒直言對音樂的熱誠並無減退，他說︰「相反更加熱愛音樂，係一種享受，同時係工作後畀自己放鬆嘅一種方法。」

此外，早前他再次重新灌錄黃家駒生前寫給他的歌曲《重覓》，由於30年沒有走入錄音室，他特地找來了香港著名音樂製作人，曾為陳奕迅、陳慧琳、謝安琪等教授唱歌的伯樂音樂學院聲樂系總監葉富生老師練歌，他表示︰「感謝他肯教我啦，始終我又唔喺娛樂圈，而且我係一位超齡學生，真係好開心。」他直言這次再入錄音室是「圓夢」，但強調不是要復出，他說︰「去到我呢個年紀，想做便去做，創作自己喜歡的音樂。」