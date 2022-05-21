尋人記2｜投訴王安仔故事發人深醒　報復心理源自童年不幸遭遇

方東昇主持的《尋人記II》今晚（20/05）播出第二集接着上集講到的「投訴王」安仔，今集再更加地深入發掘他的內心世界。節目的最後，更透過安仔口中得知，為什麼他堅持投訴身邊發生的，他認為不公平的事。



《尋人記II》講「投訴王」安仔。（《尋人記II》截圖）

節目講到，方東昇一行人到了安仔家中探訪，發現他並非人們口中所說的「傻仔」，反而他的生活中充滿住各位生活智慧，例如家中雜物太多，就會用一枝長棍伸長開關電掣，怕找不到電視機搖控就會索性吊起掛在天花板上，怕遺失錢包，就索性用一個小保險箱取代，十分有創意。

「投訴王」安仔好有生活智慧。（《尋人記II》截圖）

好正。（《尋人記II》截圖）

「投訴王」安仔怕找不到電視機搖控，就索性吊起掛在天花板上。（《尋人記II》截圖）

其後攝製隊更約了安仔的四哥，現存最親的人一齊外出飲茶，從安仔的四哥口中得知，原來安仔對於親人來說一樣是又愛又恨。安仔的四哥說：「我仔女又怕，太太又怕，我爸都話佢係鬼見愁。佢有時又幾好，幫佢執完屋佢會畀張增咗值一千嘅八達通我。」飲茶的過程中，安仔再次展現他的投訴「絕技」，向茶樓伙計表示要「即蒸的食物」：「凍咗我唔鍾意食。」也向方東昇等人表示，以前試過有茶樓歧視他，所以他曾打電話到食環和消防投訴。

「投訴王」安仔見返多年好朋友。（《尋人記II》截圖）

「投訴王」安仔見返多年好朋友。（《尋人記II》截圖）

「投訴王」安仔充滿喜感。（《尋人記II》截圖）

雖然安仔有令人聞風喪膽的一面，但也有溫情的一面。30多年上節目受訪的牧師原來是他的為數不多的好朋友，可惜多年這位「好朋友」移民後就再無聯絡。《尋人記II》節目組幾經轉折之下終於找上了這位牧師並安排他們視像見面，安仔就好似遇見多年好朋友一般開心。

「投訴王」安仔的四哥。（《尋人記II》截圖）

方東昇、黃曉瑩、黃靖婷、李曉欣。（《尋人記II》截圖）

最後，安仔向節目組表示自己已多年被拒安排睇精神科醫生，《尋人記II》節目組又替他安排了一位精神科醫生上門探訪。交談之中，安仔逐漸解下心房，說了自己愛投訴的原因。他說：「曾經有女學生行過，有學生憎我，在我後面趁機敲我個頭，要班長記低梁安國個名。我嗰時軟弱，唔識報警，只可以忍受。大個之後咪同舖頭結怨，有老闆話我『白癡仔』罰咗佢幾千。有一間仲過分，佢話『傻仔安』，搞我性器官。好呀，我咪用膠水塞佢鑰匙孔，有冤報冤，有仇報仇。」

「投訴王」安仔因為自小受歧視，才有了報復心理。（《尋人記II》截圖）

「投訴王」安仔因為自小受歧視，才有了報復心理。（《尋人記II》截圖）

兩人傾談了將近三個小時後，精神科醫生就表示安仔其實好大可能與自閉症譜系障礙有關，雖然屬精神科但某部份人的智商卻很高，但是他們需要別人聆聽、理解、接納。方東昇說：「原來安仔要尋嘅唔係我哋，佢只係尋求認同，讓人了解他的內心世界。」

精神科醫生指大家要放下有色眼鏡接納他。（《尋人記II》截圖）