尋寶記｜郭富城劉德華揀未來老婆　黎明被指佔有欲強金句反擊

無綫口碑專題節目《尋人記》載譽歸來推出第二輯，令網上再度掀起尋人潮。為抓緊「尋覓」熱潮，逢星期四五，緊接每集《尋人記II》後，無綫十一點推出全新節目《尋寶記》！《尋寶記》本為特賣場節目，但今輯極有驚喜，因為節目不單為觀眾推介產品，更為觀眾在TVB片庫「尋寶」，搜羅了大量昔日無綫極珍貴片段！

《尋寶記》1991年劉德華、Beyond、伊能靜同框珍貴片段。

第一集《尋寶記》以「零食」為主題，製作組精心挑選了數段舊片段，包括1991年劇集《卡拉屋企》鄭敬基沒收黎海珊零食的場口，及1989年《歡樂今宵》張衛健扮小販整蠱街坊等，當中以1991年的《Beyond放暑假》場口最為經典。片段所見，扮演學生哥的劉德華不但Chok到爆，更搞爛Gag撩當時只有23歲的伊能靜謂：「報紙上面個E小姐係咪你呀？咁C小姐呢？」其實1991年，是台灣藝人伊能靜首度踏足香港展開宣傳之旅，當時在台灣已頗有人氣的她，面對男神級華仔的「甜言挑戰」，露出既怕醜又清純的表情，可愛度爆燈。

1991年的《Beyond放暑假》場口最為經典。片段所見，扮演學生哥的劉德華Chok到爆。

第二集《尋寶記》則以「糭」為主題，製作組找來1983年《K-100》的精貴片段，當年應屆港姐三甲楊雪儀、張曼玉、李月芙齊齊出席端午節活動，盡顯高貴大方一面。另外製作組還找來1992年《娛樂新聞眼》的採訪片段，當年（足足30年前！）青春爆燈，仍然未婚的劉德華、黎明及郭富城先後應主持「細龜」黃一山邀請，大玩揀糭預測未來老婆遊戲。劉德華選擇揀鹼水糭，被指鍾情有錢女，對此細龜笑爆解釋謂：「因為『揀水』，即係揀一個好有水嘅老婆！」選擇裹蒸糭的黎明被指佔有欲強，對此黎明即時拿出金句反擊：「每個人都可以當自己係專家，我嘅睇法係覺得裹蒸糭好有內涵！」選擇龍兜糭的城城，被指擇偶必要條件是「相貌突出」，十分搞笑。

LEON黎明30年前已經有唔少金句﹗