泰國女星Tangmo墮河五位乘客口供矛盾　網友驚呼猶如《華燈初上》

泰國37歲女星妮Tangmo在2月24日與友人搭船出遊，途中掉進湄南河身亡，事件震驚全國。警方隨後傳召遊艇上五位乘客錄口供，卻發現五人口供不一，更發現其中錯綜複雜的秘密關係，網友驚呼這儼然是泰國版《華燈初上》。



雖然警方證實Tangmo死於意外，但未有查出意外發生的原因。（IG圖片）

事源是，Tangmo於當晚10時40分乘船期間墮河。據報道指，當時船上有5位乘客，分別是Tangmo經理人、三位泰國富商以及一位名媛。而5位嫌疑人在Tangmo墮河後幾個小時都處於失聯狀態，警方隨後又發現5人的口供不一兼前後矛盾。有人稱當時遊艇洗手間正維修當中，故Tangmo前往船尾小便，但他指因音樂聲太大沒聽到Tangmo墮河的呼叫聲；又有人指親眼目擊到Tangmo墮河。

泰國女星Tangmo（IG@melonp.official）

粉絲立即對此提出兩大質疑，首先為何目擊者看見Tangmo墮河未有立即報警？最親近的經理人為何在Tangmo墮河後隨即避開公眾目光消失？另外，Tangmo母親堅稱女兒並非意外致死。她指女兒從小就識游水，不可能游不到去距離400米的岸邊。

此外，Tangmo母親認為船上人數眾多，身為女明星的Tangmo不可能願意脫下整件連身泳衣，前往船尾公然小便。而Tangmo墮河前，Instagram帖文有2306則帖文，她失蹤後，帖文數量卻無故減少到2300則，現在再減少至2999則，粉絲質疑是否為擁有帳號權限的經理人所為。

Tangmo與母親。（電視台圖片）

Tangmo親友又相信，Tangmo事業家庭美滿，絕無可能願意參加飯局，並懷疑是她的經理人騙她前往飯局。有泰國媒體更發現Tangmo生前保險受益人是她領養的女兒，而女兒的親生母親竟然是經理人。有網友認為事件走向猶如Netflix大熱台劇《華燈初上》。隨後警方排除Tangmo為他殺，並於4月26日宣布以「過失致死」罪名起訴6人，包括船主、船長、Tangmo的經理人及友人。

泰國女星Tangmo（IG@melonp.official）

近日Tangmo事件又有新進展。昨日（21日）Tangmo臉書突然連發兩篇新文章，帖文寫到：「我哪都沒去，我仍在等待5人口中的真相，但如果他們不說實話，我就會揭露真相，讓大家知道船上發生了什麼事」，又寫道：「不要以為刪除手機資料，它無法復原，我親愛的朋友」。前後兩篇帖文都用上了疑是Tangmo生前於遊艇所拍照片。

「Tangmo」 又於Facebook上載一條長約18秒的影片，片中的Tangmo經理人興奮地準備登上遊艇，但海浪太大而令她站立不穩，難以登船，帖文還寫道：「船尾沒辦法尿尿啦，連船停着浪打過來的時候，要扶着兩個男生的手臂才能站起來，我沒辦法說話也別污衊我啊，親愛的朋友。」而「Tangmo」在留言區貼出一張女生抬頭開口準備吃下藥丸的圖片，不少網友都懷疑Tangmo墮河案與毒品交易有莫大關聯。