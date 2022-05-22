吳林峰落雨搭的士被拒載　怒斥司機態度差：好似你老母咁要包容你

去年初憑《樂壇已死》知名度大增的唱作歌手吳林峰，日前於Instagram大呻搭的士的不快經驗。事源是，近日吳林峰截的士去沙田，的士司機卻以「太大雨唔去沙田」為由拒載。吳林峰不禁當場反駁道：「吓？你架車有頂ga（㗎）窩（喎） 唔係電單車窩（喎）...」惟司機未有理睬便開車離去。



吳林峰於Instagram大呻搭的士的不快待遇。（陳順禎攝）

吳林峰心有不甘，於Instagram限時動態大呻部分的士司機態度差、不講理，兼要乘客受氣，他說：「想搵曬（哂）全世界錢嘅又係你，畀錢你搵就要斤斤計較、諸多要求。哩（呢）度唔去、個（嗰）度唔方便，嫌棄近嫌棄遠。」

吳林峰憶述，試過三次重複告訴的士司機要去第一城，司機卻誤聽為又一城，隨後更反指責他說得不清楚。吳林峰表示：「我覺得自己好似你老母咁，要包容你體諒你。不過事實個（嗰）句，我有畀錢sorry。」

吳林峰。（周倪瑩攝）

吳林峰又抒發對的士幾年加一次價「好似理所當然咁」，服務卻沒有相應提升；另外他投訴有的士司機危險駕駛，不顧乘客安危。他又透露因沒有信用卡而不能搭Uber。最後吳林峰認為，司機和乘客之間最緊要是互相尊重：「真係講互相尊重，唔通下下『X你老母的士佬』咩。希望好嘅司機一生平安 唔好嘅司機......盡快變返好。」

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