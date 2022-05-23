林泳淘城隧爆軚隨時失控　前軚磨到甩皮只剩底車鈴：好似就嚟解體

前「東張女神」林泳淘自從2019年被TVB提早解約，回復自由身後遊走不同媒體工作，2021年更下嫁拍拖14年的初戀男友。5月22日林泳淘驚傳險發生意外，令粉絲相當擔心﹗

5月22日林泳淘驚傳險發生意外，令粉絲相當擔心﹗（IG：@Wingt）

林泳淘發文指自己揸車駛經城門隧道時，聽到愛車發出怪聲：「到中段啲聲越來越大聲(好似就嚟要解體咁)而且已經有啲比油都行唔到嘅感覺，所以我就一路打住死火燈一路行，後面架車都非常機警立刻慢駛兼同我保持一段距離，諗起最近見到私家車着火司機及時跳車嘅新聞，我即刻望向車頭同車尾，心裏面一路自我安慰矛事嘅，唔會爆嘅唔會爆嘅！！結果一停車，就見到我條軚已經消失咗。」

林泳淘在城隧險發生意外﹗（IG：@Wingt）

林泳淘愛車前軚爆咗加磨到甩皮，幾乎只係剩底車鈴，觸目驚心﹗（IG：@Wingt）

見到林泳淘上載的照片，其前軚爆咗加磨到甩皮，幾乎只剩底車鈴，觸目驚心：「架車咁爆軚又無失控，仲有咁多人提醒同幫忙，内心真係無限感恩！！雖然最近真係好黑仔，今個月兩架車一架壞波箱要拎去劏，一架爆軚兼發現之前俾人hit&run有內傷，仲要換哂4條軚(到期所以一次過)，然後林生電話又突然壞咗兼最後back up係201x年…真係一波未完一波又起，但係發生咁多事最終人無事已經係最大嘅幸運！」