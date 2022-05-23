關心妍重溫攞錯獎片段囡囡爆喊　綵排晒恩愛老公負責消毒勁緊張

入行20年的關心妍今年終再踏紅館開個唱，近日馬不停蹄做宣傳，亦不時重提舊事，重提在《勁歌》頒獎禮上「攞錯獎」一事，她指五歲女兒心心有次看見當時的錄影片段，竟喊得淒涼，問為何他人要批評媽媽。Jade說：「我安慰囡囡要堅強，堅強先可以面對逆境，所以我依家要唱一啲有意思嘅歌，唔係為咗攞獎。」

關心妍為個唱積極綵排。

關心妍當年攞錯獎一幕，令囡囡爆喊。（影片截圖）

Jade提到是次個唱，五歲女兒心心主動提出上台客串：「我揀咗合唱《Smile》，係我懷住佢時送畀佢嘅歌曲。好搞笑，佢要求唱完後打個側手翻，因為佢立志做柔軟體操運動員，好鍾意打關斗.....我嘅服裝設計師陳華國為我準備咗六套衫，應該好有舞台效果。大會又為女女準備咗一件全部釘哂石嘅晚裝，可能件衫仲靚過我！哈！」

關心妍提到是次個唱，五歲女兒心心主動提出上台客串。（IG：@kwansumyinjade）

關心妍現身Band房作最後準備。Jade表示已準備就緒，近日Fans不停網上留言估嘉賓，更提議不同的歌曲點唱，Jade就話難滿足大家：「嘉賓唔會太多嘅，總之有男有女啦，因為我都想爭翻成個騷自己唱。依家Fans都成日網上點唱，我估到時佢地都會喺位度嗌出嚟，但係我都會盡量睇時間，唔會比個騷超時嘅，因為唔係好多錢㗎咋，唔好搞到主辦比人罰錢啦 。」

關心妍透露嘉賓不會太多。

雖然疫情緩和，但關心妍仍不敢掉以輕心，用最高防疫規格作準備：「因為我地要對觀眾負責，依家真係好驚自己病，所以都謝絕晒所有探班、打氣，而老公每日都會去我所到之處消毒、擺晒消毒機，所以佢係呢個騷嘅衛生組組長，有佢喺度我都好放心。」