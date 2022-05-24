謝安琪與方皓玟合作開Show　演唱會外搞市集宣揚香港精神

香港於年初時因為疫情嚴峻，政府收緊防疫措施，所有公開活動及演唱會都要叫停，隨著時間過去，政府終於在四月放寬防疫措施，公開活動及演唱會得以繼續舉行。首先是張敬軒舉辦餘下的演唱會場次，然後有關心妍、衛蘭、鄭欣宜、馮允謙及MIRROR排隊到紅館舉辦演唱會。

軒仔笑說自己開到演唱會Part 2。

香港女歌手謝安琪（Kay）與方皓玟（小明）都是唱得之人，兩個本來看上去風馬牛不相及的人，最近卻互動連連，令雙方歌迷都期待二人會有合作，翻查記錄原來Kay與小明曾經在2009年一同合作一部電影《死神傻了》。

原來Kay與小明曾經在2009年一同合作一部電影《死神傻了》 (網上圖片)

日前Kay在自己的社交平台發佈了小明的作品《假使世界原來不像你預期》的歌詞「風雨不會沒了期 終於會等到夢寐 全城在變遷 不減你是你」，而小明亦在自己的社交平台回覆Kay的《3/8》歌詞：「彈指間第幾關 原來都走到這裏 但我高興繼續漫遊於這裏」。雙方的歌迷立即回覆：「你地係咪會合作？」、「你地會一齊開Show？」，已經急死二人的歌迷。

雙方歌迷都好期待二人合作

據悉，Kay同小明在暑假期間將會在亞洲博覽館一同開2場演唱會，演唱會主題為香港人堅毅拚博精神，二人想用音樂為香港發放正能量。除了二人的演唱會外，更會在旁辦一個有香港特色的市集，除了有歌手到埋演唱外，更有手作品、設計品及展覽等，實行集結音樂、生活、藝術及文化等於一身的市集。

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