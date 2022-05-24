林作願為賠償得得B家長討公道：賭幾多都得，個家長一定會攞番錢

前日（22日）在旺角朗豪坊的kkplus店內發生了一宗意外，一名幼童挨跌一個價值5萬2千多及1.8米高的「天線得得b」公仔，結果該幼童父母即場向店家賠償了3萬多元的事件，此事昨日於網上曝光後隨即成為了網民熱話，並一直發酵。今日（24日）凌晨近1時店家kkplus在社交平台上指為免有人散播謠言，誤導視聽，發出澄清聲明，指事件發生後，處理方法是由事主家長主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決，只收取了「成本價」3萬多元。

該隻天線得得B「Laa Laa」放置於店舖中央。（網上圖片）

然而，曾任職執業大律師的林作卻挺身而出為肇事的一對收父母抱不平，他在凌晨時份先後於社交網出了多個post分享了自己的睇法，寫道：「咁講啦，兩邊都有得打。如果我係大律師我會好想打呢隻case。父母有冇責任、小孩子自己有冇錯、個擺設本身擺位係咪有問題，全部有得兩邊打。可惜嘅係，件嘢值嗰5皮，連court都上唔到，去小額錢債玩都廢事。香港就係咁，資本主義社會，冇過50萬我都覺得唔好搞上庭俾律師賺。」又揚言：「賭幾多都得，個家長一定會攞番錢。我一定會為民請命。」

點擊睇林作呢幾個post原文：

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林作接受《香港01》電話訪問時，被問到他會「為民請命」的意思是否願意幫那位家長追討款項，他表示：「我願意幫家長討回公道啊。(家長自願賠償都有得追討？) 是否自願，我認為有爭議，正正是問題所在，我看了家長之後的文字回應，表示當時自己嚇傻了，很慌張。而影片、照片可以看到工作人員有責怪的動作，另外該處是大庭廣眾，人流很多，相信更是對家長造成了壓力，這種情況下的一時決定，可能有法律上的duress 脅迫問題。坦白，得3萬幾元無法上法庭，但要靠傳媒、大眾伸張正義，我覺得可行，加上我把口及法律知識，可以幫到忙嘅，等我黎施加壓力，我認為難度不大、距離不遠了。」

他又直指從店方的聲明中看出，店方應快撐不住：「這篇聲明稿告訴我的，是它不是好頂得住了，以我專業（法律加公關），如果去到盡只能咁寫呢封信，咁就不難最後跪低。」林作強調事件極具爭議，單是講法律原則他已睇到好多破綻，絕對有得拗，他亦希望可以幫到該位家長：「如果我個家長ok，我就試下幫佢爭取下，寫封信畀個商家，隨時跪低啦，今次唔係為拗而拗，而係真係含冤吖嘛。個家長話當時被嚇傻咗，睇相見到個店員當場指責，家長同小朋友都嚇傻晒，畀件事嚇親，亦都係畀店員嚇親，喺大庭廣眾咁樣情況下同意賠錢，咁同強姦有咩分別啫？喺脅迫下發生，咁叫雙方同意？店家聲明第一句寫「雙方同意」，咁樣寫對我嚟講就叫此地無銀三百兩。如果個家長係我朋友，佢即場走咗啦，佢打個電話畀我問下，店家如果夠膽收錢，我話佢贏，傻傻地。」

林作透露昨日有位疑似是肇事家長或家長親友的人致電給他求救，他立即提供專業意見並跟對方傾了成晚。而就在今早，店方竟然刪除了有關聲明，林作即表示：「真係離跪低唔遠喇，連封信都delete埋。」

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他今早亦再出post表示：「呢件事我保證，會有後續。我已經接手研究本案。該聲明的問題正正就是究竟其實當時是否客觀上你情我願，定係有大庭廣眾之下的壓力、眾目睽睽之下的壓力，來自員工指責的壓力。如果有，呢啲叫duress，脅迫，唔係叫雙方同意啊大佬。強姦犯都會成日咁反駁架啦。」而這次他願意主動出手「為民請命」，亦得來廣大網民的大力支持。林作也有趁機為自己賣下廣告：「做保險agent送法律諮詢，咁樣嘅附加價值，邊個夠我玩。」

點擊睇店家聲明以及肇事家長原post：

天線得得B Laa Laa 損毀過程：