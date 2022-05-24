尋人記2｜伍詠薇自封方東昇粉絲　力撐「年底一定攞到節目獎項」

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，首集「元祖級投訴王」安仔故事自播出後引起迴響，事隔40年安仔作風依舊，不少街坊聞「安」色變。但隨著安仔親友及精神科專科醫生陸續在節目登場，加上安仔主動分享被欺凌經歷，網民及觀眾大呼感動。除了網民，伍詠薇亦十分欣賞《尋人記II》的頭炮故事，並在臉書留言大讚好睇：「今日（上周五）呢一集，仲請埋醫生去同受訪者傾偈溝通，了解佢嘅情況，非常感動。認真嘅製作。方東昇，你好嘢，我已經成為你粉絲。」伍姑娘除了用大量「讚好」表情公仔表達欣賞之情，更在hashtag寫上「年底一定攞到節目獎項」，不愧為鐵粉。

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伍詠薇亦十分欣賞《尋人記II》的頭炮故事，並在臉書留言大讚好睇。（伍詠薇facebook）

由於安仔是主動尋覓攝製隊，節目未能正式全面啟動招牌的「尋人模式」，不過之後播出的八集，《尋人記》粉絲將可過足「尋人癮」。本周四（26日）主角是30年前終日流連街頭的「杯麵男孩」，攝製隊「沿著線索，懷著希望」，眾裏尋他、出盡法寶，包括反覆睇舊片搜尋真實姓名，聯絡學校舊生，穿梭社交平台，之後再落區地氈式搜索，奇蹟地於落區當日即順利找到志文，到底哪一招協助攝製隊刷新尋人紀錄？過程曲折離奇，過癮回味。

今集主角「杯麵男孩」志文曾於1993年受訪。

第三集「吃杯麵的男孩」，會以故事主角的真實經歷，探討「你的童年如何，你的命運也必如何？」；昔日「冇人理、冇人教、冇人陪、冇飯開」的N無男孩，經過三十年歲月洗禮，人生大不同？昔日成年人對孩子說的一句話，影響有多深遠？攝製隊第三集將繼續為故事主角獻上最感人的驚喜。