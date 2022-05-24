Coffee林芊妤遭網民老屈夜蒲　爆seed反擊︰係咪對我老公有興趣

Coffee林芊妤身兼瑜伽導師、百萬YouTuber，亦是個好老婆好媽媽，不時在社交平台分享自己的日常生活，以及3歲囝囝翟德彥（伯伯）的生活點滴，受到網民歡迎。不過獲得不少網民愛戴的同時，亦遭到不少網民的惡意評論，早前有網民私訊Coffee踩伯伯唔可愛，惹得Coffee爆seed霸氣回應：「Unfollow我啦」近日再有網民的留言指目擊Coffee到蘭桂坊與外國人消遣，惹得Coffee再次發火正面回應。

（IG/@coffee89921）

Coffee昨日（24/5）於Instagram上載帖文後，有網民就留言指自己目擊Coffee近日到蘭桂坊與外國人玩得非常盡興，對Coffee辱罵一番後又言：「希望你快啲放生你老公」，評論一出，令Coffee正面反擊問到：「點解你唔影相嘅？tag我呀嘛！你唔知我呢啲係大眾樣嚟㗎咩？周街啲女仔同我都好似樣㗎喎」更分享自己當日的行程，表示該為網民爆假料。隨後更在限時動態中貼出並回應：「佢叫我放生我老公，佢係咪對我老公有興趣？啱啱同老公講完，真係得啖笑，仲反左咗一下眼！」

（IG/@coffee89921）

隨後Coffee再次發布限時動態指出自己想把該為網民的言論置頂，不過該網民已經刪除了相關的留言，Coffee就分享自己對這些言論的心得：「老公真係講得啱，我以前下下都畀人蝦係因為我怕事，但其實越怕事，啲人就會越搵你麻煩……」更指出現時的心情：「真係佛都有火」。

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