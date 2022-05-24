金曲頒獎禮｜MIRROR未入圍　Ian陳卓賢稱冇留意：都唔會影響

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（24/5）以一身深藍色西裝出席銀行信用卡發布會，他接受訪問時表示不會碌爆卡，亦養成良好習慣準時找卡數。非常孝順的他透露有開附屬卡給媽媽：「但媽咪唔會用張卡，開畀佢係唔捨得用，我送禮物、畀家用同請食飯，佢都唔想收。佢成日擔心我夠唔夠用，會話留嚟自己用仲好。」

Ian說希望今年可以出5首歌曲，自己亦有存貨。（梁碧玲攝）

為慶祝Ian下個月的生日，Hellosss舉辦不同慈善活動包括清潔沙灘等等，Ian說非常開心：「大家為咗我生日，聚集一齊做好有意義嘅嘢，比起花費金錢買禮物畀我更加開心，見到佢哋除咗一齊做義工之外，仲要捐款幫助有需要嘅人、有需要嘅機構，值得高度讚揚，多謝佢哋。」Ian表示想一同參與義工活動，不過卻怕太多人會造成混亂，所以決定跟大家分頭做有意義的事，生日願望就想身邊的人開心和世界和平：「去到今年2022年都覺得呢個願望係必須，希望大家身體健康、開開心心，和平相處。」至於如何跟女朋友Amy慶祝，他說：「我哋好簡單，生日由細到大都係同屋企人慶祝…生日唔係慶祝我出世，而係記念媽咪好辛苦生我出嚟，一定留時間同媽咪、屋企人食飯慶祝。（會邀請埋Amy？）好啦，邀請啦。」

AK秒Like Ian模仿周星馳照片，Ian說懷疑AK開了notification，更公開答謝他的支持。（梁碧玲攝）

而香港電台與無綫電視（TVB）聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》早前公布「香港金曲年度最佳進步獎」候選名單，過往一年成績大有進步的MIRROR卻未有入圍角逐獎項，Ian坦言沒有留意，自己並沒有緊貼頒獎禮入圍名單的習慣：「對MIRROR嚟講有冇入圍某啲獎，都唔會影響繼續好專注做自己要做嘅事…就算冇入圍進步獎，都會迫自己進步。」

Ian新歌《Got U》早前掀起小風波，被指有抄襲Jay Park（朴宰範）新歌《GANADARA》（Feat. IU）之嫌，他說有少許不開心：「我覺得完全唔似嘅，我好早寫起咗首歌，日期都Po咗出嚟。但唔關日子事嘅話，曲風、251 Progression好多歌都會用到，結他彈法等等都係好common，希望大家細味旋律，會唔會抄襲睇旋律可能會準確啲。」

Ian最近的IG帖文非常跳脫，他說希望可以令大家開心。（梁碧玲攝）

另外，Ian最近的IG帖文非常跳脫，他說希望大家開心：「自己都有反思下，沉靜咗一段時間，之前經歷咗情緒沉鬱啲嘅階段，我想帶到歡樂同正能量畀大家，希望大家睇到笑一笑，喺大家嘅日常生活當中，我都起到少少作用。」對於隊友Frankie分手一事，他說一直扮演樹窿角色，坦言很少主動問及有關事情：「我聆聽好過說話，大家想搵傾訴對象時就會搵我…兩個人嘅事，我又可能唔太清楚，又唔知點樣安慰，一陣又驚講錯嘢，所以被動啲，佢需要我嘅時候，我就喺度。」