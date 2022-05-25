Anson Lo化身導遊帶神徒陪開工　日踩10多小時回家不忘鍚鍚愛犬

香港人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）（教主）近日忙於拍攝ViuTV新劇《百萬同居計劃》。除了拍攝新劇外，教主還有不同的廣告工作，日踩10多個小時，忙到連睡覺的時間也沒有，令不少神徒都十分心痛。

Anson Lo盧瀚霆（IG：@ansonlht）

昨日（23日）教主不需要回劇組拍攝，但另有工作在身的教主化身成為「導遊撈」帶神徒直擊自己的工作流程，在社交平台的限時動態發佈多段短片，首先帶大家到拍攝現場，並透露自己做了一件4年來的新嘗試。然後又帶大家去拍攝雜誌相的場地，整天都在拍攝的教主在晚上與大家分享是日晚餐，有雞、菜等，晚餐還算豐富。

教主不需要回劇組拍攝，但另有工作在身的教主化身成為「導遊撈」 (ig@ansonlht)

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大約12點左右教主終於完成一天的工作，收工後的他繼續在社交平台問大家：「導遊撈，稱職嗎？」，之後便坐著花姐的新座駕回家，更表示花姐是新手司機，而且住同一區，所以送他回家。直至約1時半，教主終於回到家，回家後第一時間走去親一下愛犬Amber，親完後教主便話：「導遊撈下線，由於最近每天都充斥著拍劇和工作的節奏，明晚Chill Club Live Show，將會是自己第一次在沒有綵排過的情況下on show，但一定會好好捉緊明天下午踩台的時間，確保好好準備充足才見大家，現在溫習歌詞和舞步！」，相信神徒們都很期待教主的第一次演出《Mr. Stranger》。

坐著花姐的新座駕回家 (ig@ansonlht)

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