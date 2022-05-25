梅啟明堅拒梅艷芳商標案件被剔除　官提醒︰驚你孭到一身都係訟費

已故女明星梅艷芳兄長梅啟明，早前入稟高等法院指控電影製作公司安樂影片所製作的《梅艷芳》同名傳記電影侵犯商標。梅啟明聲稱持有「梅艷芳」和「Anita Mui」的商標，《梅艷芳》一片未經他同意使用了該商標，遂入稟安樂影片索償，並要求禁止再冒梅艷芳的商標，但未有列明索償金額，案件今（25日）在高等法院作提示聆訊。

梅啟明堅稱擁有「梅豔芳」的商標，指電影「梅艷芳」侵權索償。(朱棨新攝)

電影公司方面透露已申請剔除案件，法官陸啟康向梅啟明解釋電影公司的理據，惟梅啟明回應：「我唔認同。」又透露會申請法援。陸官指相關法例已很清晰，他更是專門處理商標案件，並謂：「你無理由同我講法律。」陸官最終給予梅啟明最後一次機會，讓他聯絡律師，把案件押後至7月25日，又提醒梅啟明：「驚你孭到一身都係訟費。」

《梅艷芳》

法官陸啟康之後向未有律師代表的梅啟明解釋，安樂影片的理據，包括梅啟明已註冊的兩個商標，只涉珠寶和手錶一類，與電影無關。至於梅啟明正申請的另一項商標，則涉及貨品和服務，服務則包括出版，但該申請尚未獲批准，根據條例，「註冊批准，入咗名冊才可以告」。安樂影片認為梅啟明的申索沒有勝算。

但資料顯示，梅啟明只擁有珠寶等的商標，出版等服務的註冊均未獲批，法官註冊須獲批後才可以告人，但梅回應：我唔認同。(朱棨新攝)

梅媽登報同梅啟明斷絕母子關係。（資料圖片）

梅啟明卻稱他受母親和外間很大壓力，要求押後案件，又堅稱持有「梅艷芳」的中英文名字商標，不可被盜用。陸官再問及梅啟明訴訟的理據，並再解釋他成功註冊的商標只涉珠寶一類，但「佢（安樂影片）唔係賣呢樣。」而梅啟明的另一項申請尚未獲批。梅啟明聽罷說：「我唔認同。」陸官回應說：「呢條係法律嚟。」

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案件編號：HCIP 8/2022