前港姐亞軍陳楨怡(Celina)自從被踢爆一腳搭兩船,背住圈外男友Andy與「西貢地王之子」周子揚發展病態戀愛,乖乖女形象盡毀。最近,她就社交媒體復出試水溫,明顯瘦了不少的她上載多張靚相,大騷長腿,似乎已忘記過去,重新出發!

周子揚自認是「第三者」。(IG/@choutszyeung)

雖然被周子掦又多次直斥為人虛偽、爛玩、爛蒲,更暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。被醜聞纏擾多月的陳楨怡就留言:「Your journey begins with a choice to get up,step out,and live fully。(你的旅程從選擇站起來,走出去,並充實地生活)」,又在微博指:「喜歡夏天的陽光,夏天的街角,還有夏天的風。」,看來她已放下。

Celina瘦了不少!(IG/@celina_harto)

