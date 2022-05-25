CHILL CLUB｜MC張天賦首次獻唱《小心地滑》　陳蕾成功「復仇」

Anson Lo完成演出後，隨即趕去開工拍攝ViuTV新劇《百萬同居計劃》。(陳順禎攝）

《CHILL CLUB Keep Going》昨晚（5月24日）於九展舉行，打頭陣嘅Anson Lo以全黑西裝登場，以《EGO》、《Mr. Stranger 》及《Megahit》炒熱全場氣氛，不過唔少神徒都覺得「唔夠喉」。

Anson Lo以演唱會的主題「Keep Going」分享表示：「最近呢4年，特別係去年，令我有好深刻感受，隨住做得愈耐，愈發現人生每日都有好多唔同嘅問題出現，但必須要繼續堅持，因為呢個課題係永遠唔會完，要堅持先可以向前望，希望大家一齊努力。而『Keep Going』仲有一個好深嘅課題，就係溝通，亦係由去年至今，我同身邊工作人員、家人、隊友一起學習嘅最大課題。」

Serrini騷前以綠色裙會見傳媒，正式開騷時，換上橙色低罕胸裙上陣，誠意十足。（陳順禎攝）

緊接出場嘅Serrini，身穿低胸裝獨唱《神奇的糊塗魔藥》、《樹》，再與許廷鏗合唱《Let Us Go Then You and I》。Serrini在開騷前接受訪問，她表示平時父母都唔會看她表演，但今次因為有Anson Lo，所以稱「兩張飛吖唔該」。陳蕾為大家帶來《世界與你無關》、《相信一切是最好的安排》以及《沙門》,她表示：「估唔到咁快可以『覆桌』，今晚成件事都好正，我有幾首歌同Keep Going有關，送畀大家希望大家Keep Going。」陳蕾上月在《Chill Club推介榜年度推介21/22》時，因耳機故障而聽不到前奏提示，她淡定地在沒有「耳內式監聽（In-Ear Monitors）」下完成表演，事後她在台上含淚解釋，因耳機問題導致表現失準，感到不開心。

MC超水準演出《小心地滑》，成功掀起全場高潮。（陳順禎攝）

或者係因為演出單位眾多，所以每位歌手表演時間都唔算多，而MC張天賦更只唱得兩首歌，唱畢《反對無效》後，MC首次現場演繹《小心地滑》，此歌雖然之前被網民以「核彈式爆發超高質」形容其密集式高音，只見MC完成演繹後，即時輕鬆一笑，再頻頻呼氣，似乎對自己表現都十分滿意。

音樂會最後，Dear Jane、MC以及Jay Fung合唱《聖馬力諾之心》。（陳順禎攝）