姚子羚曝光前TVB小生蔡淇俊近況　擁多門生意成現實版霸道總裁

姚子羚目前去到佛山為王晶監製的TVB新劇《一舞傾城》即TVB版的《華燈初上》開工，她更趁機去找相識多年的老友蔡淇俊，她Post出二人合照，更寫道：「到佛山…當然要去支持一下相識多年的老友～蔡淇俊蔡老闆新開的咖啡店，喝杯我最愛的latte。和這位朋友的相識，源於十年前拍攝的婚紗廣告～阿俊這次告訴我才知道，原來這個婚紗廣告也令我們弄出個笑話…就是大家以為他真的是我『老公』，十年後的我們有變得更魅力嗎？」

兩位都Keep得好好呀！（IG/@elaine_yiu）

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照片可見，前TVB小生蔡淇俊依然Keep得非常好，相當健壯，星味十足！他在2014年他決定離巢北上生活，並轉戰飲食界，搖身一變成為了飲食業的老闆，如今飲食生意做得有聲有色，演藝事業都成了他的副業。他除了坐擁五間米線館和火鍋店外，最近又開設Café，事業心非常重，昔日的TVB小藝人搖身一變成為了內地飲食業钜子。他曾接受《南方週末》訪問時剖白當年消失在香港觀眾視線中的原因：「人慢慢大就想要多啲收入，係對生活嘅保障，所以當時就想創業做老闆，其他職業又未必咁適合我，所以就從做老闆開始。」

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已北上打拼8年的蔡淇俊更透露去年才開始在佛山置業：「定居咗之後，我真係將所有嘢帶晒過嚟，除非要睇屋企人，如果唔係都冇咩特別話要返去（香港）。」他又大讚大灣區的生活：「呢邊生活指數低啲，快樂指數又高啲，住得舒服啲，我自己朋友比較多，呢邊朋友又熱情啲，香港朋友就比較忙。當初我係鍾意呢邊生活而過嚟發展，而唔係因為生意，亦唔係因為工作過嚟呢邊定居。」