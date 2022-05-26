冥冥之中︱首播撞正兩大友台推新劇　郭羨妮冇壓力：而家唔睇收視

郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良和蘇志威等今日（26/5）在九龍灣出席ViuTV原創劇《冥冥之中》記者會。郭羨妮和劉心悠接受《香港01》訪問時便交代了角色關係，原來劉心悠在戲中是郭羨妮的新抱之餘，雙方之間更大有誤會，故事充滿張力。談到劇集動作場面多，郭羨妮便透露除了拍到扭親腳之外，還有一場戲不小心把手插進岑樂怡（阿妹）口中：「其實場戲好恐怖，收工時我手下啲人搵嘢插我，咁我就推開佢哋，再跑去𨋢口，但一開𨋢又有人拎刀插我。」劉心悠則指自己在拍攝期間首次開真槍：「好大壓力，好緊張！」

郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良和蘇志威等今日（26/5）在九龍灣出席ViuTV原創劇《冥冥之中》記者會。（葉志明攝）

提到《冥冥之中》人物眾多，故事複雜，又牽涉多個維度，問會否擔心觀眾睇唔明，劉心悠便直認自己也睇了許多次劇本：「又會捉住導演問而家係咩維度！」飾演「殺人公司」高層的郭羨妮更自爆另一個版本的她是老人院院長：「好得意，完全唔同，我做老人院院長就好和善，好似姑娘咁。」故事打鬥、殺人場面多，問會否不准今年十歲的女兒Kylie觀看，郭羨妮說：「佢睇嗰啲仲恐怖，佢鍾意睇日本動畫《鬼滅之刃》！」

郭羨妮和劉心悠在《冥冥之中》中是奶奶和新抱的關係。（葉志明攝）

另外，《冥冥之中》於本月30日晚上九點半首播，撞正無綫（TVB）首播譚俊彥新劇《十八年後的終極告白2.0》和香港開電視首播林峯《黑金風暴》，勢掀新一場「電視大戰」，問會否擔心收視，郭羨妮坦言不擔心：「而家都唔需要Mon住電視等夠鐘睇，同埋呢個時代已經唔係睇收視。」劉心悠則指最重要是各平台能夠提供不同機會讓演員發揮。