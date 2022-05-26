TVB節目巡禮星光熠熠行紅地氈　波波黃婧靈游嘉欣青春搶晒鏡

無綫電視（TVB）今日（26日）在電視城舉行《周年慶典節目巡禮 2022》，由鄭裕玲、麥美恩及陸浩明擔任主持人，全台近100位藝員都盛裝出席這個慶典向TVB的客戶推介一連串的節目。

+ 5

+ 1

節目巡禮一定少不了走紅地氈這個環節，不論男或女藝員都傾盡全力精心打扮自己。男藝員會把自己打扮得自己帥氣十足，而女藝人則會出盡法寶力谷性感，吸取攝影師的眼球，為自己留下倩影。

今日（26日）的紅地氈可以說是星光熠熠，各位女神都盡力吸睛，最吸睛可以說是黃婧靈（波波），波波身穿紅色長裙出現，裙的中間有個大洞，性感得若隱若現，瞬間奪去不少攝影師的目光；郭柏妍則選擇露香肩，一條露肩裙外加一層薄紗，仙氣十足；李天縱亦穿上超低胸晚裝上陣，力谷事業線，非常性感；女神唐詩詠則一身碎花長裙，顯得格外清麗脫俗。

男神方面亦不示弱，經常被人稱為「廢青安」的周嘉洛今日一身西裝示人，完成擺脫了「廢青」味，簡直帥翻了；陳山聰一身白色間條西裝白馬王子Look出現，殺死不少女粉絲；而馬國明與陳豪則一身黑色西裝出現，「佬」味十足，型爆全場。