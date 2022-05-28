張敬軒演唱會｜冼靖峰粉絲不滿偶像未獲邀做嘉賓：應該畀機會佢

《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》每晚的表演嘉賓都成為網民熱烈討論的話題，提攜後輩的軒公邀請了不少新生代歌手上台，包括MIRROR姜濤、MC張天賦、湯令山（Gareth. T）以及COLLAR等等，不過卻竟然惹來聲夢冼靖峰的粉絲不滿。



《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》第十晚請來姜濤做嘉賓。（鄺鈺瑩攝）

有粉絲在《聲夢傳奇》的TG群組表示，不滿軒公未有邀請聲夢學員冼靖峰（Archie）做嘉賓，該粉絲指：「Hins明知Archie係佢Fans，又成日俾人話Archie扮佢，而家Archie成日俾人攻擊，Hins作為前輩係唔係應該畀機會佢，邀請Archie去呀（唔好話Archie而家上咗大陸去唔到，有心邀請一早就約咗）」，亦有人反問：「點解一定要請Archie？」，粉絲解釋：「波哥（Archie）係新生代最接近Hins風格嘅年輕歌手」。

有粉絲不滿軒公未有邀請聲夢學員冼靖峰做嘉賓。（IG/ @archie_sin）

Archie曾參加《全民造星2》可惜60強止步，隨後轉戰《聲夢傳奇》入圍最後5強，亦於今年年頭推出個人單曲《一個人的幸運》。早前Archie在網上音樂會中失言，突然說出一句：「咩03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，遭網民炮轟，曾與Archie合作的電訊公司立即出聲明割席，澄清他並非品牌代言人。

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