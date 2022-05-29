李珊珊激罕露面出席聚會心情大靚　視鄭秀文為天使林保怡陪覆診

現年44歲的李珊珊近年深居簡出，早年一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，其後她否認患腦瘤，並公開剖白患上驚恐症的經歷，分享心路歷程。一向甚少露面的李珊珊，日前與相識多年的鄭秀文（Sammi）、林保怡聚會，Sammi在IG Post出合照，雖然比較模糊，但相中所見三人抱作一團大笑，非常開心！



雖然比較模糊，但相中所見三人抱作一團大笑，非常開心！（IG截圖）

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曾奪得1996年港姐冠軍及1997年國際華裔小姐亞軍的李珊珊，加入演藝圈後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後更近乎神隱，直至2019年她公開承認曾患上驚恐症，幸好她身邊有一班不離不棄的好友，一路陪伴着她走出困境。李珊珊去年在主持商台節目《自在想》中以過來人身分分享心路歷程，並公開感謝Sammi：「第一個要多謝嘅一定係鄭秀文，係阿Mi將我喺深淵拉返出嚟，佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行』，我覺得佢係一位天使帶領我，好多謝佢！」

李珊珊感激Sammi將她從深淵中拉出來。（李珊珊Facebook）

而曾與李珊珊合作拍攝TVB劇集《鑑證實錄》的林保怡，當年經常提點仍是新人的李珊珊，兩人更成為好朋友。在李珊珊患病期間，林保怡不但時時去探望她，還會陪她到醫院覆診，見到有人偷影更即時喝止，盡力保護好友，相當有義氣。除了Sammi同林保怡之外，古天樂、甘比等亦十分支持她，而李珊珊亦準時覆診，準時食藥，加上一班好友的關心，鼓勵她積極面對情緒病，病情慢慢好轉，逐步重建生活！

在李珊珊患病期間，林保怡不但會去探望她，更陪她到醫院覆診，見到有人偷影更即時喝止，盡力保護好友，相當有義氣。（微博@林保怡）