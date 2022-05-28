魯庭暉收「應徵信」　小觀眾擔心MakerVille財政狀況：夠錢用嗎？

電訊盈科早期公布2021年的業績，當中指ViuTV及相關業務收益高達8億港元，其中廣告收入增至6.15億元。隨後電訊盈科所更成立的新公司MakerVille，台前幕後致力於發展內容創作、藝人管理及活動業務三方面，可見公司規模愈變愈大。而曾經是ViuTV總經理的魯庭暉，更轉身成為MakerVille行政總裁，不時都會在社交媒體上分享自己日常及解答觀眾問題。

魯庭暉現時為MakerVille行政總裁（影片截圖）

魯庭暉今日（28/5）在Instagram上載多張照片，圖片中是一位小觀眾的來信與魯庭暉分享自己的喜悅，因為小觀眾的罕見病終於有機會獲得治療的，其次這封信居然還是一封應徵信，小觀眾寫道：「恭喜你成立新公司MakerVille，我都想成為其中一個Makers！祝新公司順順利利。」隨小觀眾更非常有童心地問：「夠錢用嗎？」還問魯生幾時會拍膠戰！

小觀眾擔心魯庭暉唔夠錢！（IG/@lofaig）

而魯庭暉就在帖文中回覆：「應徵者非常關心我們的財務狀況。小朋友，開心聽到呢個消息。你識得關心別人，又鍾意我哋啲節目，咁你要身體健康呀，長大做一個好人，跟住嚟搵生Bear面試啦，到時你估膠戰會唔會仲拍緊唔知第幾季呢？等我問吓Edan叔叔珈其叔叔Jeffery叔叔肥腸叔叔阿正姨姨Hillary姨姨先（作為一間無分你我嘅大愛公司，我點都唔會叫佢哋哥哥姐姐，唔該同我同Grade啦你哋6個叔叔姨姨）」，而膠戰的主持人阿正（黃正宜）及岑珈其紛紛留言表示：「正姨姨隨時Ready㗎喇」、「So sweet」，場面非常有愛！