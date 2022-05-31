《日日媽媽聲》被換走　《東‧南歐潮什麼》頂上硬撼ViuTV救收視

無綫電視（TVB）昨日（30日）播出《東‧南歐潮什麼》由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持，取代原本正在播放的《日日媽媽聲》，早前播出的《日日媽媽聲》評語太差，引致收視大跌，將會改至星期日播出。而上一輯的旅遊節目《芬蘭潮什麼》口碑什好，未知是否因為這個原因令TVB急換節目與友台的綜藝節目對撼，企圖搶救收視。

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持《東‧南歐潮什麼》 (節目截圖)

Christy與丈夫二人23天自駕遊東南歐，今集Christy先到擁有7個世界文化遺產景點的克羅地亞，Christy在節目中帶大家遊覽當地著名的普拉競技場，又帶大家來到地中海。Christy在地中海撐著透明的小船出海欣賞船下的奇觀，亦大膽嘗試了當地必玩的活動跳崖，在清澈的海中暢泳。

普拉競技場 (節目截圖)

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Christy主持旅遊節目當然少不了美食，來到「松露之鄉」布澤特，Christy帶著兩隻專門尋找松露的狗到野外「尋寶」。Christy採摘完野生松露後即席享用新鮮的松露少蛋，觀眾看到應該已經食指大動，吸引非常。

點少得美食? (節目截圖)

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