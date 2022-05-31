十八年後的終極告白2.0︱譚凱琪拍攝期間壓力爆煲︰日日喺度鬧人

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛，譚凱琪等人主演的《十八年後的終極告白2.0》昨晚（30日）首播，並貫徹第一輯緊湊劇情揭開序幕，首集內容便高潮迭起，包括追殺、衝突、撞車、肉搏、爆樽、疑似婚外情等。首集首尾亦算引人入勝，開首先以莊銳婷Queenie（譚凱琪飾）被追殺鏡頭作切入，腹部被刺傷的Queenie在黑暗中逃亡，最後更墮樓身亡，原來一切只是Queenie發噩夢。昨晚臨結尾部份，Queenie愛犬被高空擲下來的摺枱砸死，留下了所有事「只是意外」抑或是「衝着Queenie而來」一大謎團，懸疑度爆錶。網友對於首集劇情亦頗為受落，留言大讚：「頭15分鐘節奏明快，帶出了好多人物關係和線索。」、「節奏幾快，王偉仁的劇幾好看。」、「睇到人好緊張！」



第一集已經高潮迭起，有齊衝突、撞車、爆樽、疑似婚外情等場口。

是集焦點落在新加盟《十八年後》系列的譚凱琪（Zoie）身上，飾演刻薄心機女Queenie的Zoie，對老公姚尚謙（Angus）（譚俊彥Shaun飾）恨鐵不成鋼，其中一幕鬧爆Angus的場口，其咄咄逼人的態度加上不可一世的嘴臉，令一班入晒戲的觀眾看得咬牙切齒。為了一再突破自己，Zoie更挑戰性感極限與Shaun上演浴室激吻戲。雖然Zoie角色「厭惡指數」極高，但網友依然受落，並予以好評謂：「姚尚謙老婆都幾難頂又惡，對其他人都一樣咁惡」、「Zoie都幾好戲」、「譚凱琪越嚟越靚，女人要35歲後都靚，先係真靚」、「譚凱琪個look幾靚」、「生完BB都身材咁好！」

Zoie飾演嘅刻薄心機女Queenie，一開始就被追殺同墮樓…雖然只係發夢，但都拍得好緊張吓。

Zoie受訪時透露拍攝《十八年後2.0》時其實承受不少壓力，因為生BB關係，Zoie開拍《十八年後2.0》前已差不多有兩年時間沒有拍戲，擔心生疏也是必然，Zoie說：「加上生完BB身形又好似未回復，畀咗好多壓力自己，Shaun同山聰都好好，不斷鼓勵我，幫我排戲排到好先拍。」Zoie又大讚《十八年後2.0》劇本精彩吸引，她說：「好鍾意個劇本，每個角色都寫得好鮮明，每一集嘅內容都好緊湊，編審家明真係好犀利！」

今次Zoie放棄自身斯文溫柔形象，扮演歇斯底里的好勝人妻，她坦言相當吃力：「平時我比較靜唔會咁潑辣，所以今次用咗好多力去演，好似日日開工就係鬧人，都會帶到啲情緒返屋企。老公就慘啲，要承受我嘅脾氣，但對住BB我就會忍住、對住BB要開心啲。」Zoie又冧爆讚老公會抽時間和她對戲，又會給予她不少意見，相當甜蜜。