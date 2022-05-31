炎明熹訪問又爆金句　被可愛教主稱呼嚇親︰希望我擔當得住呢個名

無綫（TVB）與內地芒果TV協製的音樂節目《聲生不息》日前播出第6集，炎明熹（Gigi）與魔動閃霸對唱《我鍾意》，Gigi以懷舊Look的的打扮，在台上又唱又跳之餘，還做出大量古靈精怪的表情及動作，獲不少網友留言大讚表現出色。最後她亦再度擊敗魔動閃霸，為千嬅隊增添分數。而Gigi更因這個表演而被封為新一代「可愛教主」。日前，她接受《東張西望》的訪問，談及被封為「可愛教主」的感受，再次爆出「火星話」金句，非常搞笑！



Gigi與魔動閃霸合作唱出歌曲《我鍾意》，獲得不少好評。（影片截圖）

Gigi被主持容羨媛稱為可愛教主，Gigi立即笑說︰「點解係可愛教主？」之後又說︰「我的天啊！竟然用可愛嚟形容我！亦都好多謝魔動帶動炎明熹！」而Gigi在節目中三次KO魔動閃霸，因此被封為「魔動殺手」，她聽到之後，又說出金句，她說︰「首先，我唔殺人！之後我覺得我哋幾有緣份，如果唔係冇可能幾次都遇到佢哋。」

Gigi笑言想不到大家用可愛來形容她。（YouTube影片截圖）

台上的Gigi做出大量古靈精怪的表情及動作，粉絲們已cap圖整了Gigi的表情包，Gigi聽到之後即說︰「如果我平時呆嘅時候，應該係冇乜表情，但係我一唔知做乜嘢嘅時候，我就會勁多奇怪嘅表情，所以我有陣時都頂唔住我自己。」主持最後稱Gigi為真正的可愛教主，她聽到之後雙手抱頭，明顯嚇親，笑說︰「希望我可以擔當得住呢個名稱，所以我要加油！」真的搞笑又可愛！

點擊下圖睇吓Gigi嘅表情包︰

+ 7

+ 1