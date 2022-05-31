麥皓兒懷疑被收音師非禮事件　TVB稱會嚴肅跟進後主角Eric親回應

昨日（30日）無綫電視（TVB）藝人麥皓兒（Cayley）在個人社交平台上載了正在拍攝TVB新劇《下流上車族》時懷疑被當日的收音師（Eric）非禮，Cayley表示絕不啞忍，所以在網上公開事件的來龍去脈。

麥皓兒長篇文章細訴當時發生什麼事情 (ig@makhoyee_cayley)

Cayley表示當日Eric粗暴地在她的背後大力拉開她的裙子，把收音咪塞到她腰下的位置並且左右來回移動，而且Cayley亦提到當時Eric曾觸及她的內褲位置，令她頓時感覺自己被Eric非禮，所以當時Cayley立即搶回Eric手上的收音咪再自行貼上。

麥皓兒近日正在拍攝TVB新劇《下流上車族》，在拍攝的時遇上不專業的收音師 (ig@makhoyee_cayley)

事件在網上引起不少的輿論，亦不少人支持Cayley走出來斥責Eric這個過分的行為，Cayley亦已經向該劇的監製投訴Eric，監製表示會跟進此事。TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢時表示：「本台嚴肅跟進有關事件，已作跨部門溝通，並與相關藝員及幕後工作人員理解情況。」

麥皓兒

而《香港01》曾向是次懷疑非禮事件主角Eric查詢詳情，Eric只回覆：「你搵製片講啦！」便掛了電話。

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