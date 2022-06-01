逃獄兄弟3︱陳豪手上貼卡通膠布去首映　原來被女兒不小心夾傷

電影《逃獄兄弟3》前日（30日）於九展舉行首映禮，出席的演員包括有吳卓羲、張建聲、栢天男、黃德斌、陳豪（Moses）等人，現場群星拱照。Moses近年主要以拍攝電視劇為主，自2018年《逆向誘拐》上映後至今相隔約4年再次拍攝電影。

電影演員大合照。（陳順禎攝）

Moses在接受訪問時向在場人士展示右手背的卡通膠布，Moses表示卡通膠布是女兒親手為他貼上的，Moses在講述此事時的笑容從心而發的甜。原來Moses手上的膠布是因為前日（29日）時Moses女兒替他關車門時因關得太快而不小心被夾到，女兒非常內疚，並且要立即幫他在傷口上貼上膠布。Moses細心地向女兒解釋傷口不能不清理便貼上膠布，所以女兒等了他很久才可以幫Moses貼上膠布，Moses看到女兒內疚到差點哭的樣子，不忍心女兒帶着內疚，所以便向女兒說沒事，希望能夠減低女兒的罪疚感。

Moses女兒替他關車門時因關得太快而不小心被夾到 （陳順禎攝）

Moses亦回應日前郭晉安在無綫電視節目巡禮上扯下他的口罩一事，網民認為郭晉安此舉欠缺尊重，而Moses則回應郭晉安此舉只想大家能夠看得更清楚Moses的樣子並無惡意。Moses在活動中主動除下口罩讓大家拍照，拍攝後Moses亦立即戴上口罩，Moses表示雖然疫情已經放緩，但自己仍然不敢怠慢，在家中亦會戴上口罩，連睡覺都會戴住以保護家人。

Moses亦表示雖然疫情已經放緩，但自己仍然不敢怠慢，在家中亦會戴上口罩（陳順禎攝）

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