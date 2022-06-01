我哋係COLLAR︱鄭欣宜做輔導員開解八女　Ivy怕影響隊友唔敢放負

ViuTV真人騷《我哋係COLLAR》昨晚（31/5）播出第二集，COLLAR八位成員Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）、芯駖（李芯駖）、陳泳伽（Winka）和Ivy（蘇雅琳）便在節目中大談出道以來的壓力，而入行多年的鄭欣宜便以過來人身份為她們輔導。

鄭欣宜作客《我哋係COLLAR》，過來人身份開解八位成員，幫她們放負。（電視畫面）

當欣宜問及她們遇到的最大困難時，Marf便指自己情緒易波動，拍攝時難以保持心情平穩，有時更加想拂袖而去，欣宜開解她時便指自己也很敏感：「我到而家都會（想走），因為我係一個Over Sensitive嘅人，我出《救命歌》嗰段時間，我好討厭我嘅敏感，有時同鄧小巧傾偈，佢話『你應該擁抱你嘅Sensitive』，因為我哋係藝人，你唔Sensitive，你就冇同理心，你冇同理心，你點樣去說故事，如果你真係覺得需要五分鐘，你就講出嚟，但係你必須喺五分鐘之後返嚟你要冇事。」

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另外，COLLAR不少成員都指自己面對負評時未能完全放開心情，其中眼濕濕的Winka便坦言出道時被指似「達達星人」時，雖然自己不介意遭攻擊，但不覺得難忍：「其實我唔太Care，但係諗諗下我會好大壓力，因為好似係我Carry唔到人哋畀我嘅東西，搞到好似佢哋畀人鬧咁。」而芯駖和Ivy亦指自己有負面情緒時，不太敢隊友傾訴，擔心會影響到別人。