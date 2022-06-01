戀講嘢｜方泳琳自爆捉姦經驗豐富　靠M巾揭男友偷食真相？

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨晚（1/6）一集主題是「捉姦敢死女」，女嘉賓方泳琳（Jessie）分享自己兩度遇上賤男出軌及捉姦經歷，分別在Jessie 18歲及28歲的時候發生。

方泳琳有「籃球女神」之稱，曾參加ViuTV選美真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》。（IG/@lamlamjessie）

在節目中，Jessie表示兩次的捉姦經歷都大有不同，她回憶起第一次面對男友出軌的情況，當時的男友年紀比她大10年，在揭發偷食前，二人的關係一直都好親密，但是一次男友與公司同事去露營後，疑似與女同事「撻着」，男友對她的態度變得有點古怪，於是Jessie第二天就乘搭最早一班巴士入元朗殺到男友家中。雖然當時的Jessie年僅18歲，但非常心思縝密，當時她買了兩份早餐，以防自己捉錯姦，情況亦不會太尷尬。

193表示男士在拍拖早期太勤力，之後出軌都無機會。（影片截圖）

結果入到男友睡房的Jessie，就見到有個女生睡在他的床上，張大雙眼和她對視。因為年紀尚小，僅得18歲的Jessie即情緒失控，進入抓狂狀態，而當時她的男友解釋沒有與該位女生發生關係，她只是在此借宿。隨後Jessie亦接受男友的解釋，但事件導致她有情緒病，儘管男友作了很多補償，但是還會突然掌摑男友一巴掌，更會因為在街上遇到與那個女生差不多的外形的人，亦會情緒失控突然痛哭。

入到男友睡房的Jessie，就見到有個女生睡在他的床上，張大雙眼和她對視。（影片截圖）

Jessie第二次捉姦發生在28歲，當時透過朋友接受認識一位「好仔」，不久二人便開始拍拖，結果對方在拍拖一個月後便偷食，此時，Jessie表示自己是處女座，因此對於物品的擺放位置非常敏感，因此Jessie就使用自己的衛生巾進行，把夜用、日用、護墊的正面向自己擺放好，而自己就隔一日後再到男友家查看自己的「實驗結果」，發現三包衛生巾的位置全部被反轉了，而193就猜測她的男友每次趁她不在時，都會把她的物品收起，再扮單身約女仔回家。最後Jessie分手後更使出大絕招，透過蛛絲馬跡再到男友出軌對象的男友，邀請對方一起捉姦，Jessie可以說得上是捉姦高手。

點擊下圖了解更多：