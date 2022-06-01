保錡爆笑模仿陶大宇版倒轉地球　自post合照洩合作吊粉絲癮

香港藝人陶大宇去年年底因為翻唱劉德華的《倒轉地球》而再度翻紅，陶大宇的招牌「水撥式」舞蹈、呆滯的眼神，再加上他獨特機械式唱腔，令到陶大宇意外地因為夠「騎呢」而受歡迎。連香港人氣組合ERROR成員吳保錡（保錡）亦在社交平台模仿陶大宇的唱腔及表情唱《倒轉地球》，此影片一出立即引起不少網民熱話，更有網民翻找陶大宇到不同地方演繹的《倒轉地球》影片出來。

陶大宇大唱飲歌《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」。（影片截圖）

保錡重現人歌分離，陶大宇表示為ViuTV拍攝《辣伙頭》時已認識對方:「佢地好有我以前縮影，等埋位時咩都講、咩都玩。佢扮我其實都係幫緊我，如果唔鍾意都唔會扮，開心之餘都係我嘅榮幸。」

陶大宇在網絡爆紅後已經不斷有邀約他回港演出，可惜因為第五波疫情令商演延期，一拖便4個月，大家才可以親身欣賞陶大宇的獨特表演，為近日因為疫情而少了點笑容的香港帶來了正能量。

今日（1日）保錡在社交平台上載了一張與陶大宇的合照並留言：「終於可以同大宇哥合作，好開心又好激動，真心要學習他的態度。」更表示會與陶大宇合作，叫大家猜猜他與陶大宇到底會有什麼的合作，網民紛紛留言叫二人合作《倒轉地球》，二人同步演繹陶大宇式《倒轉地球》，保錡更表示：「唔知有冇機會合唱一曲呢？」令網民大叫期待阿。

保錡在社交平台上載了一張與陶大宇的合照 (ig@k_p0k1)

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