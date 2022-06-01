保錡爆笑模仿陶大宇版倒轉地球 自post合照洩合作吊粉絲癮
撰文：胡凱欣
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香港藝人陶大宇去年年底因為翻唱劉德華的《倒轉地球》而再度翻紅，陶大宇的招牌「水撥式」舞蹈、呆滯的眼神，再加上他獨特機械式唱腔，令到陶大宇意外地因為夠「騎呢」而受歡迎。連香港人氣組合ERROR成員吳保錡（保錡）亦在社交平台模仿陶大宇的唱腔及表情唱《倒轉地球》，此影片一出立即引起不少網民熱話，更有網民翻找陶大宇到不同地方演繹的《倒轉地球》影片出來。
陶大宇在網絡爆紅後已經不斷有邀約他回港演出，可惜因為第五波疫情令商演延期，一拖便4個月，大家才可以親身欣賞陶大宇的獨特表演，為近日因為疫情而少了點笑容的香港帶來了正能量。
今日（1日）保錡在社交平台上載了一張與陶大宇的合照並留言：「終於可以同大宇哥合作，好開心又好激動，真心要學習他的態度。」更表示會與陶大宇合作，叫大家猜猜他與陶大宇到底會有什麼的合作，網民紛紛留言叫二人合作《倒轉地球》，二人同步演繹陶大宇式《倒轉地球》，保錡更表示：「唔知有冇機會合唱一曲呢？」令網民大叫期待阿。
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