專訪｜衛蘭靠舉鐵治舊患：估唔到用一年時間先舉到90KG

相隔4年，衛蘭（Janice）將在7月再度踏上紅館舞台。沒有隆重華麗的歌服、也不打算跳舞，是因為Janice希望樂迷參與的是一場音樂盛宴而非演唱會。雖則已籌集了業界頂尖樂手和管弦樂隊，但要做到「盛宴」，開過4次紅館嘅Janice依然係有點壓力。「都係盡做，因為每個人要求都唔同，但我可以喺質量上一定係畀大家最好。」衛蘭透露個唱其中一part將是全女班合唱、另外亦會將舊作重新編曲……簡單來說，就是到時一定要準時入場。



再次踏上紅館舞台，衛蘭希望今次可以透過音樂為觀眾帶來開心的回憶。（陳順禎攝）

突然對音樂生厭

演唱會名為「Be Still Live」，可以分拆成Be Still與Still Live， Janice有感這幾年疫情令世界變得惡劣，生活上很多東西不能自控，但希望大家仍能保持心靈平靜，處變不驚；至於Still Live就是很簡單的「we still organic live」。衛蘭向來予人樂觀的感覺，不過原來在疫情之下，她亦曾感到不安。「少咗上台嘅機會，好唔習慣，好似冇咗屋企咁，又會諗到底音樂人嘅地位喺邊、係咪要繼續做online show，好多變化都要時間去適應，好不安。但另一邊廂，亦都多咗時間同自己相處，心靈上健康咗。」

疫情之下，少咗上台表演機會，衛蘭感覺如「冇咗屋企」。(IG圖片）

或許是面對前景的不安，衛蘭曾一度連聽歌都感到煩厭，對於這個「意外」，連她自己也感到十分吃驚。「唔再鍾意聽音樂咁到底仲係咪歌手？直到有次突然聽到Muni Long嘅歌，啲興趣之返嚟。」衛蘭近年積極參與音樂創作，疫情期間，增添了不少器材令屋企變為錄音室，Muni Long的這首cover作品也因此被紀錄下來。

演唱會海報令人眼前一亮。(IG圖片）

40歲的新「領悟」

出道18年，衛蘭今年走進「女人四十」之域，不過無論18抑或40，對她而來說都只是一堆數字：「如果夠幸運的話，大家都會去到40，哈哈！我感覺而家最健康、最自信、最清楚自己想要咩，經歷過好多嘢，心靈上有好多唔同嘅突破，所以都幾開心可以去到40歲。同埋原來其實唔係咁差，哈哈！去廁所都順啲，以前成日都去唔到，呢個真係好重要！」衛蘭自小脊柱側彎腰患纏身，曾被醫生勸不可亂做運動，但近年她嘗試負重訓練，一星期有三、四日在健身室中渡過。

真係好難將衛蘭同舉重拼埋一齊。（IG圖片）

「舉啞鈴、舉重嘢之後條腰好咗好多，但每次都會擔心受傷，要先克服心理障礙。估唔到用一年時間先可以舉到90KG，呢個都算係新發展，亦都克服咗踩40分鐘嘅樓梯機，不過如果連呢個都克服唔到，生活上好多嘢都未必會做到。」由揸咪變成舉重、舉鐵餅，衛蘭甚至在練出「老鼠仔」後，有意挑戰健美，又不時向身邊友人分享健身的好處。「其實最緊要係出到門口，穿好運動衫就得，just one step，好多時會因為攰而唔想去，但去到好開心。」

去年傳授不少心得予聲夢學員，看到他們感夠實踐，衛蘭說:「開心過自己唱歌。」(IG圖片）

再紅都要謙卑

衛蘭去年為《聲夢傳奇》搵擔任導師，學員畢業後有著不同的發展，自覺似「阿媽」嘅衛蘭亦倍感安慰。「成日都同佢哋講就算幾有才華都好，但如果性格唔好，條路唔會長。一定要保持謙卑，同埋要覺得自己有好多進步空間、肯聽肯接受。（你都會忘記謙卑？）驕傲時你係唔會知，哈哈！入行時成日都想有人提自己，但就係無人夠膽同我講。嗰時好重視頒獎禮坐咩位、首歌派歌係咪冠軍、同埋嗰時真係賺幾多錢都覺得仲未夠，永遠都唔滿足，不過而家真係唔同晒。」

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