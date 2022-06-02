MIRROR演唱會門票仲有希望　參加香港電訊抽獎成本價隨時過萬

CSL去年底推出MIRROR 5G Plan，並隨月費計劃送限量珍藏品，包括海報、AR月曆、小卡、珍藏冊等等。當時唔少鋼粉因而「轉台」。(資料圖片）

MIRROR嘅12場紅館演唱會門票前日公開發售，唔少鏡粉等足10小時都無法登入網站購票，而昨日(1日）唔少MIRO都想登記參加購買8月5、6日專屬場，但結果都係睇住網頁無限「轉圈」，心情絕對係灰到世界盡頭。

香港電訊今次以演唱會門票作為賣點，無論係「加簽」定「轉會」，都係只需要「 錢」。

香港電訊 HKT 作為指定贊助商，今日(2日 )就以「衷心答謝客戶的支持」為由，準備咗2,400張門票（1200個名額）作為抽獎獎品。咁到底點先可以參加抽獎呢？錢 ！

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如果係現有1O1O、csl、網上行、LiKE1OO、Now TV、eye 及 HKT家居電話客戶的話，可以擁有一次抽奬機會。網上直播抽獎將於本月24日舉行，被抽中嘅1200名幸運兒需要選購香港電訊服務計劃先有機會可以獲得門票。據網頁資料顯示，如果想要獲得$480門票的話，需要選購$459嘅5G Plan（簽約兩年)，再加上每月必付嘅18元行政費用，換言之，「幸運兒」需付$11,448先有機會獲得到兩張$480門票有，而如果想要$1280門票的話，成本價係$13,848！

CSL小編又要覆又要縮，睇嚟唔夠愛。

至於現有客戶的話，需要每月額外比多2-3百元升級，即係如果本身用緊1010 5G PLAN，連行政費每月月費為$459，升級之後每月月費為$759，亦即係要用$18,216先有機會得到兩張MIRROR演唱會門票！有鏡粉表示去年為換MIRROR年曆已簽兩年約，如果今次為得到演唱會再加簽的話，隨時之後有MIRROR活動又再加約，咁簽法「可能唔夠個plan長命」。

由於網頁未有列明門票是否屬於「實名」，所以「幸運兒」隨時可以將門票轉手。對於香港電訊呢個「答謝客戶」大抽獎，唔少網民都感到十分不滿，有網民喺CSL IG留言指「傻嘅先會抽」，並得到CSL小編回覆「有愛就會抽」，到底係有愛定有錢先會抽呢？CSL小編其後竟然將回覆刪除！