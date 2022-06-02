與謝安琪首以夫妻檔出活動　張繼聰指酬勞有誠意：唔平但物超所值

謝安琪（Kay）和張繼聰（Louis）今日（2/6）現身汽車品牌新車揭幕儀式，亦是他們首次以夫妻檔出席商業活動。席間，二人表示很喜歡車，阿Kay立即問阿聰：「車佔你人生幾大部分？」阿聰識趣回應：「好少部分，最大部分由家庭組成，揸車都係為家人服務，要安全、舒適，外觀靚。」

Kay和Louis首以夫妻檔出活動。（陳順禎攝）

Kay和阿聰接受訪問時表示，今次以夫妻檔出席活動感覺新鮮，阿Kay說：「除咗新人嗰時有咁樣一齊做過訪問，結婚之後都冇試過，因為各有各，我唱歌多啲，佢就演戲多啲，真係好少撞到，喺屋企都好少撞到。」阿聰立即指：「咁又唔好咁講，偶爾都會見到，會互相問候。」問到是次酬勞如何，阿聰笑言：「要問返我主人，我收幾錢直接喺晒佢（Kay）度，只可以講價錢係有誠意，當然唔係平，但物超所值。」

談起車，二人更加是滔滔不絕，Kay為了融入老公的電單車世界而去學電單車，而阿聰則指Kay喜歡古董車。阿Kay亦大讚阿聰駕駛態度及心態良好，她重提初出道時坐對方車的經歷：「同架巴士差唔多速度，我都諗點解我唔搭巴士呢？當時有為佢加分，人品幾好，揸車情緒反映出佢心理素質唔錯。」

Kay穿上露肩長裙現身，十分漂亮。（陳順禎攝）

近日，MIRROR紅館演唱會搶飛潮成為城中熱話，問到二人有沒有門票時，他們即時回答：「冇冇冇」。阿聰說：「你唔好話我哋有冇，佢哋自己都唔知有冇。（Kay：歌手自己都好為難。）唯一係每次見到佢哋都問可唔可以開一年，真係好辛苦呀，不停有人問有冇飛。」Kay和應：「有朋友突然How are you都驚呀。」阿聰笑言影響了生活：「開一年太誇張，9個月啦…整體嚟講好開心，好耐冇呢個熱潮大家搶飛，好戥佢哋開心，合作過，佢哋係好有潛質、好乖，好努力嘅年青人，講咁多說話，都希望佢哋（Kay：留20張），醒兩張飛嚟畀我睇下。」