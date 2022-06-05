洪金寶細仔顏值高夠大隻　洪天照孖「謀女郎」李曼相戀多年

香港影壇「大哥大」洪金寶的三名兒子洪天明﹑洪天祥及洪天照均在娛樂圈發展，三人各司其職都有不俗的成績。當中被網友認為在三兄弟中顏值最高的洪天照，近日罕有地相隔近半年時間更新微博，外型上比從前壯碩許多以及一身小麥肌膚色，整個人Man味十足，引起網友討論。

洪金寶同前妻曹恩玉育有三子一女，現任老婆為港姐冠軍高麗虹。（洪天祥微博圖片）

久未露面的洪天照對上一次更新微博是在去年的12月，相隔近半年時間再更新微博，讓不少網友發現他似乎變得更Man。從他上貼看藝術展的照片看，身穿灰色襯衫搭配白色長褲的他，打扮相當休閒，雖然現年已經42歲，不過其外型完全不輸時下年輕男星，身材壯碩的他雖然沒有展露肌肉，不過可以看出他手臂肌肉線條明顯，比起從前似乎更壯碩一些，將頭髮梳起單手插口袋拍照，搭配181CM的身高，整個人帥氣十足。

洪天照比起從前壯碩。（視覺中國﹑洪天照微博圖片）

另外，網友亦發現他的肌膚比起從前更偏黝黑，一身小麥肌膚色相當搶眼，而且給人感覺除了男人味十足之外，更有一種健康感。長期在內地發展的他，主要從事電影工作，多是武打類型的作品，將自幼習武的功夫實力展現在鏡頭前，絕對是一位實力派演員。

洪天照多從事電影工作。（洪天照微博圖片）

洪天照除了為人熟悉是洪金寶的兒子之外，他與內地女星有「謀女郎」之稱的李曼一段情亦是大家所知道。二人在2008年因戲生情而傳出緋聞，後來公開是戀人關係，而他們在公開平台上甚少互動，對於戀情相當低調。當然，多年走來他們亦被傳出過分手，在2017年的時候對於傳出分手一事，洪天照卻公開對外表示二人感情穩定，把分手傳聞打破。不過近年亦多次傳出他們其實已經分手，各奔東西，對於真相如何只有他們才知道。

洪天照同內地女星李曼相戀多年。（洪天照微博圖片﹑視覺中國）