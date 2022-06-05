英女皇登基70週年音樂會　夏洛特公主彩排時臨時當起指揮家超可愛

英國一連四天慶祝英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）登基70周年，4日威廉王子一家參加音樂會前的彩排，其中夏洛特公主（Princess Charlotte）聽著交響樂，當起小小指揮家，可愛模樣讓在場的人都被萌翻。



看著父親威廉王子跟著音樂擺動，夏洛特原本俏皮笑著搖頭拒絕當指揮，但下一秒張手就來。站在交響樂團旁邊拿起指揮棒比劃，夏洛特公主成了小小指揮家，學得有模有樣還對著哥哥喬治王子燦笑，讓在場的人都被萌翻。

英女皇登基70年慶祝音樂會，夏洛特公主聽著交響樂，當起小小指揮家超可愛！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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喬治王子看到眼前的調音設備，欣奇的摸了摸，但猛然一按發出巨大聲響，讓一旁的凱特王妃忍不住驚訝神情，4日威廉王子一家到卡地夫城堡，參觀白金禧周年慶祝音樂會的綵排，熱絡和英國民眾打招呼，不過最小的4歲路易王子沒有出席。

英國民眾：「乾杯！我認為女王的精神總是在這裡，她所做的一切她都在這裡。」這次英國一連4天慶祝，女王伊利沙伯二世登基70周年，英國民眾舉國歡慶，街道上不少人把英國的國旗穿在身上，還有人把傘改編國旗款，戴在頭上逛大街，但英國女王身體不適，缺席兩天活動。

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王儲發言：「還有數百萬人在電視上觀看，女王陛下，您在我們的困難時期，一直與我們同在。您將我們聚集在一起，慶祝自豪、快樂和幸福的時刻。」英國民眾依然用行動力挺音樂會，現場擠滿2萬2千人參加，即使英國女王沒出席，人民依舊看重她的慶典。

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