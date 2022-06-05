關心妍演唱會｜鄭秀文做嘉賓驚爆：你話可能係你最後一次演唱會

Jade性感上陣。（梁碧玲攝）

《關心妍 Jade Kwan 約 20週年演唱會》今晚（5/6）在紅館舉行尾場，歌迷在開騷前已經舉好燈牌，相當期待Jade的演出。尾場獲許廷鏗（Alfred）、林欣彤（Mag）等圈中好友現身撐場，歌迷一看到Alfred和Mag一同出現觀眾席時，即高呼他們的名字。

Jade今晚談起爸爸時眼泛淚光。（梁碧玲攝）

Jade一出場即穿起銀色閃裙性感登場，唱起《負擔不起》、《優先訂座》、《龐貝21世紀》等作。在《愛是不保留》後，Jade再次與囡囡心心合唱《SMILE》，昨日初嘗紅館舞台打筋斗的心心，今天不但連續打5個筋斗，更主動提起要唱生日歌給爸爸，原來今天正是Jade老公楊長智生日。之後Jade不但大讚心心叻女，更與她親吻，相當溫馨。在《原諒的力量》前，Jade再次談起已經離世的父親，說到要珍惜眼前人時，Jade也眼泛淚光。

心心說要唱生日歌送給爸爸，全場即來個大合唱。（梁碧玲攝）

今次Jade特意安排在《關家姐》中跳舞，她希望觀眾接受這個誠意之作：「本來話唔跳嘅，但係為咗《關家姐》就跳啦！」她坦言每次遇上大事都會有網民重提這篇網絡潮文，近年她選擇不理會因潮文而起的抨擊，將心力放在做義工上，希望觀眾在黑暗面前選擇善良，用愛改變世界。在《我太強》後，Jade連續兩晚邀請前緋聞男友，《特別鳴謝》原唱之一蕭正楠擔任嘉賓。蕭正楠直言在昨晚演唱會後收到不少歌迷信息，對喚起當年回憶十分感動，又指2002年出道而依然活躍樂壇的歌手已經所剩無幾，期間更談起麥浚龍（Juno）的名字：「唔知佢會唔會開20周年演唱會呢？唔知到時會唔會請我呢？」他也特別感謝音樂總監Johnny Yim，為今晚所唱的《接受我》重新編曲。

Sammi尾場驚喜現身，與Jade合唱《上帝早已預備》。（梁碧玲攝）

在Encore部份，Jade不但唱著《假使我漂亮》和《約》，更邀得鄭秀文（Sammi）驚喜現身，她以露背裝現身一刻，全場觀眾即尖叫不停。二人一同合唱《上帝早已預備》，Sammi坦言在樂壇奮鬥多年絕對不容易，今次經共同朋友相約，期間她驚爆：「你話呢個可能係你最後一次演唱會。」Jade也承認：「係呀，因為真係好艱難。」Sammi即說：「我明20年好艱難，但係30年都好艱難㗎！我唔放棄，你都唔可以放棄，知唔知？應承我呢個唔好係最後一個演唱會，我堅持到今日，你都要，OK？」