事隔15年鍾嘉欣新片重現「常在心」髮型　網友大讚回憶返晒嚟

經典劇集《溏心風暴》於2007年播出，劇集播出後大受歡迎，一眾主演的演員都爆紅，那時主演的演員包括關菊英、李司棋、夏雨、米雪、陳豪、黃宗澤、林峯、楊怡、 鍾嘉欣、蒙嘉慧、陳法拉等。說到其中一位最受歡迎必定是鍾嘉欣飾演的常在心，那時嘉欣只有23歲，剛出道不久，劇集中的清純氣息讓她獲得觀眾大讚，更俘虜不少粉絲的心。事隔15年，近日嘉欣在個人YouTube Channel中，再一次打扮成常在心的角色，片中嘉欣Set了常在心的髮型，並表示自己是「成熟版常在心」，網友看見留言寫道：「回憶返晒嚟」、「好感動」。

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嘉欣拍這條影片的原意是因為有一天回想起這個角色，這角色對她來說特別有意義，劇中常在心哭了的次數也很多，令嘉欣想與觀眾分享一個主題。因為做了演員很多年的嘉欣說常常遇到很多人都會問她一個問題，如何在片場哭泣，「老實說，我沒有真正的技術，這一切都是關於那一刻的感覺。我總覺得在每一部作品中，我都是一個新人。關於表演有無窮無盡的東西要學習，每個角色都是不同的。我第一次拍劇喊個陣係拍《皆大歡喜》，個陣我狀態唔係咁好，飲咗酒，因為可以令我內心唔好咁緊張。」

其後嘉欣更即場拍片示範如何哭出來，她在腦海中幻想一些不好事情，然後用了30秒的時間，便哭成淚人，演技精湛令人看完嘆為觀止。

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