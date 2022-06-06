聲生不息｜楊千嬅唱贏李克勤中港網民意見兩極：真係唔明點解會贏

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》現正熱播中，上一集楊千嬅和李克勤上演世紀大對決而成為觀眾的焦點，最終由獻唱鄭秀文經典歌曲《如何掉眼淚》的楊千嬅勝出。千嬅的演出雖然大獲內地觀眾歡心，盛讚她感情技巧兼備，但相反香港網民卻幾乎一面倒認為唱《飛花》的李克勤表現更為出色，兩地網民意見大不同。



千嬅獻唱鄭秀文經典歌曲《如何掉眼淚》時全情投入，大受內地網民讚賞。

楊千嬅在台上表演《如何掉眼淚》時情感兼備，聽到台下的觀眾幾乎位位都眼濕濕，就連一班內地網民亦聽到相當動容：「感動死了」、「好好聽」、「楊千嬅唱得真好」、「誰能不掉眼淚？」，表演大受內地觀眾喜愛。

（影片截圖）

（影片截圖）

然而，香港的觀眾卻更喜歡李克勤的「克勤與克勤同台二重唱」表演，認為楊千嬅竟然贏過李克勤實在太不能接受：「同克勤比真係克勤唱得好」、「唱唔出自己嘅風格」、「超級難以接受嘅答案竟然贏咗李克勤」、「我真係唔明點解贏得過李克勤？」。

李克勤演唱《飛花》時帶來「克勤與克勤同台二重唱」的舞台。（節目畫面）

亦有不少網民直踩楊千嬅今次的表演有失水準，大感失望：「呢首歌前奏改得太慢，又加上楊千樺自己想唱好啲，令到成首歌只有表現技巧但冇感情，好悶！」、「作狀又難聽，呢首係無難度，勉強唔走音啫」、「唱得戰戰兢兢，好似在行鋼線咁」。