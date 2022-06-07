「亞視霆鋒」伍偉樂唔想老婆辛苦自願做結紥手術：好緊張好驚

有「亞視霆鋒」之稱的伍偉樂投身演藝圈多年，一直在亞洲電視發展的他，隨著亞視被取消廣播牌照後，便退出娛樂圈。早年與圈外女友結婚的阿樂，兩夫婦目前育有四名小孩，家庭負擔極大，其後轉行做巴士司機，擔起一家之主的責任。

伍偉樂現時做緊巴士司機。

太太幫阿樂生了四位小朋友後，他為了不讓太太再受生兒育女的辛苦之處，決定去做結紥手術，阿樂接受《香港01》訪問時候，大談結紥手術的果程，他笑言自己膽粗粗去家計會報名做手術，他說首先要與護士見面，了解身體情況，第二次才正式做手術：「護士叫我去之前就睇晒啲陰毛，我唔知咩意思，去到個陣佢話個期都好full，我以為好少人做，去到都有四個男人。」

四位小朋友。（Facebook）

阿樂表示活了30多年的人生，從來沒有做過手術，第一次做手術就是做結紥手術，相當緊張。做手術前要與其餘四位男士聽護士講做手術過程，還要在四位男士面前脫下褲子讓護士們檢查，「佢哋要睇我啲陰毛剃乾淨未，點知我發現真係有幾條未剃乾淨，我以為冇問題啦，點知佢哋真係即場幫我剃埋佢。咁剃完就以為好快入去，點知姑娘仲叫我哋蘊釀下情緒，我心諗唔係吓話。」

阿樂做結紥手術。（Facebook）

阿樂憶起當時第一個推進手術室做結紥的人，做完出來是相當痛苦，然後再等下一位，當天的他是最後一個做，回想起也有點後悔，為什麼要做最後一個做結紥手術呢，奈何付了錢，唯有頂硬上，「我推輪椅入到手術室，見到一塊鐵板咁樣，唔係床嚟。我又見到個垃圾桶有黃色紙巾，又好多血水，我望一望好驚，跟住叫我瞓上床，佢哋幫我打麻醉針，而我係咁同姑娘講好緊張好驚，姑娘仲笑住講『每一個人入到嚟都係咁講，好快冇事』。」

想當年都好靚仔。（Facebook）

當打麻醉針時候，阿樂透露是打在陰囊位置，那一下叫了出聲，到了真的做手術那一刻，阿樂描述感覺：「我feel到佢拎把剪刀切，然後再拎鉗夾啲嘢出嚟，剪咗一下，已經好㾓痛，跟住再剪第二下，我一腳踢咗上去手術室張鐵板到話好痛，跟住醫生講可能麻醉藥唔夠，之後再幫我補多一針。」

說到重點，剛阿樂提到有一個鉗，「原理係將輸精管剪斷，再鉗住，兩邊用條繩紥起，跟住用燒焊個出口位，唔畀再輸精，呢個時候再幫我打第二支麻醉針，然後繼續手術，佢突然同我講話我有問題，話搵唔到輸精管，之後再隔一陣終於搵到即刻幫我焊個位，成個過程好唔舒服，好似畀人打，完成大若十分鐘到啦，做晒就同我講好簡單，大概就係咁啦，大家可能會覺得好緊張好驚，正常，不過都係局部麻醉，咁依家都做咗呢個手術年幾，到依家手術都成功。」

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