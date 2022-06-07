ANSONBEAN向《一秒拳王》武指梁博恩拜師　日日練功望成武打高手

陳毅燊（ANSONBEAN）剛剛推出新歌《RISE》，以挑戰不可能的概念創作，MV中ANSONBEAN進行地獄式訓練為替好友復仇，拍攝時他不但展露健碩的身材，他親身上陣的武打場面更讓人讚歎！

ANSONBEAN日前推出新歌《RISE》。（Instagram/@ansonbean）

其實除了健身、跳舞與極限運動，ANSONBEAN對武術也相當感興趣，最近他找來了著名電影動作指導、憑《一秒拳王》入圍本屆香港電影金像獎頒獎典禮「最佳動作設計」的梁博恩（博師傅）親授武術，特訓一個月已能掌握到九節鞭、武士刀等武器的運用，令ANSONBEAN大飽「打交癮」，他笑說：「我小二時曾經學習武術，學咗三年就停咗，今次因為自己嘅新歌，再次投入武術練習，我好鍾意呢個運動，真係愈打愈有癮，我會繼續學習，每日都盡量抽時間練功，希望可以做到真正嘅武術高手！當然嚟緊都希望多啲參與功夫電視劇或者電影拍攝，我好有信心㗎！」

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在圈中武打巨星近乎青黃不接的情況下，博師傅誇讚ANSONBEAN有望成為新一代武打明星，他說：「佢跟我學差唔多一個月，本身主要係為咗MV，開頭只係學啲基本功，因為MV裏面有啲幾有趣嘅元素，所以我見議佢玩武士刀，佢領悟力好高，而且好勤力，自己會不停咁練習，到一個月左右已經揮得好靚，無論同武師夾位、體能、動作、甚至係記招式，佢都好快掌握到；另外佢有用到九節鞭，其實軟兵器好難練，打得唔好會傷到自己，見佢真係不停咁練，到拍攝時已經做得好好！佢真係好有天賦，而家已經冇乜武打明星，Anson絕對係武打明星嘅新血，我拍咁多武打片，真係好少見到似Anson咁樣，如果佢繼續練會愈嚟愈好。」