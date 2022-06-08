姜麗文包辦新歌《爸爸放心我出嫁》　秦沛現身MV跳古怪舞勁得意

香港藝人姜麗文（Lesley）日前在社交平台上宣佈正式成為人妻，Lesley與柏豪的婚禮原訂於2020年2月2日，但因為受到疫情影響，所以一拖再拖。

19年1月求婚，原定20年2月結婚，至22年3月，姜麗文終於成為人妻﹗（IG：@lesleychianglove）

Lesley早前到荷里活拍劇時，原來順道在外國結婚，Lesley在婚禮後接受《香港01》訪問表示：「當日只有我同柏豪以及婚姻監禮人，行禮時當然有喊啦﹗爸爸都好錫柏豪，喺香港一定會補擺婚宴但想等疫情穩定先，至於造人計劃暫時都係事業行先，我仲係好熱愛工作哈哈哈。」

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日前Lesley在社交平台上載了她為了自己的婚禮寫的新歌《爸爸放心我出嫁》，還作曲、填詞、監制到製作MV都一手包辦。Lesley的爸爸秦沛亦有驚喜現身MV之中，昨日（7日）Lesley更上載了一段ＭＶ中秦沛熱舞的片段，秦沛在MV中相當搞笑，跳起舞來像打功夫一樣，Lesley的哥哥姜文杰（Benji）亦立即留言貼心心，應該十分欣賞秦沛在ＭＶ中的熱舞。而Lesley的圈中好友及網民都紛紛留言祝賀及表示：「秦沛十分玩得」、「父女的感情很好」等。

《爸爸放心我出嫁》MV（ig＠lesleychianglove）

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