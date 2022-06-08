陳瀅獲葉念琛寵愛有加 獲欽點做新「阿寶」兼拍住做訪問

由葉念琛監製、執導及編劇的的無綫（TVB）電視劇《美麗戰場》今日（8日）舉行拜神儀式。曾志偉說很難得邀來葉念琛為TVB拍劇，並希望將拍電影節奏帶回TVB劇集，快拍快上。葉念琛笑言此劇一定要安排做55周年台慶劇，曾志偉笑道：「畀珍姐（曾勵珍）鬧呀，你自己講晒！」

TVB高層曾志偉，以及《美麗戰場》監製暨導演葉念琛，偕一眾演員今日進行拜神儀式。（梁碧玲 攝）

葉念琛承認此劇的「阿寶」便是陳瀅，他接受《香港01》訪問，透露睇過陳瀅有份演出的劇集《伙記辦大事》，他說：「本身我同佢冇合作過，但係識嘅，喜歡佢嗰種硬朗。」他特意將一向予人清純感覺的陳瀅設計為反派，希望為大家帶來反差感。葉導又稱讚陳瀅及其他演員有朝氣。問是否一早向TVB同陳瀅「落訂」，曾志偉笑言：「係呀！搞到我要推咗其他導演，話唔好意思呀，葉導演Book咗佢㗎啦！」

葉念琛最新「阿寶」是陳瀅。（梁碧玲 攝）

隨後葉導再拍住陳瀅接受《香港01》訪問，期間葉導突然男人味爆發，說話架勢十足，葉導坦言非常欣賞陳瀅，「嚟TVB拍第一套劇一定要搵佢做女主角。」陳瀅在旁則笑得開心又害羞。陳瀅指首次同葉導合作是「開心又大壓力」，但幸好葉導安排細心又周到，她說：「呢幾日拍攝，覺得導演好好，好照顧演員，咁我每日好輕鬆可以好專心淨係顧自己啲戲，其餘嘅嘢唔使理，因為佢乜嘢都會處理好晒。」

陳瀅又爆葉導「勒令」她減肥，卻又以食物誘惑她。葉導笑指其實滿意她的身型，「陳瀅係肥肥哋㗎嘛！」

陳瀅爆葉念琛「勒令」她減肥。（梁碧玲 攝）

觀眾不免比較兩個「阿寶」鄧麗欣及陳瀅，葉導指今次是全新「阿寶」，故不擔心比較。雖然獲導演打定心針，但陳瀅則半信半疑道：「都唔知放心定大壓力好。我每日都聽佢講，做好啲呀，人哋點拋個波畀你，你一定要點樣拋得再靚啲呀！我每日都盡力去做，唔知導演覺得我合唔合格呢？」葉導則安撫道不會鬧演員，「演員係要鼓勵嘅。」

一眾演員今日進行拜神儀式。（梁碧玲 攝）

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