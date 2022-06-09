方力申爆IG收李佳芯訊息暗喜　當場慘食檸檬：收order叫我幫手咋

視后李佳芯（Ali）與黃庭鋒主持的節目《夢中．情．人》於上月底在myTV SUPER 上架，節目每集邀請到不同嘉賓，帶來自身有關夢境的故事，再邀請不同嘉賓及專家，分享夢境及解構夢境之謎。這種貼地的節目，於傳統電視節目上是比較少見，可惜節目播出後令網民大失所望，更指節目唯一看點只有Ali的靚樣！

節目目前播出兩集。（影片截圖）

節目首集請來方力申做嘉賓，方力申在開首先超誠實講到自己通常會在5分鐘內睡著，一年內未超過5次失眠，但為了節目唯有發個超厲害的夢，此番言論令人不禁懷疑夢境的真偽，而且夢境的內容和專家們的分析都十分之沉悶，幾乎零娛樂性。當中，最吸引觀眾的只有方力申大爆Ali在IG邀請他做嘉賓，更暗喜：「我哋之間冇電話，但上年我邀請過佢上《鬼上你架車》，所以Ali叫我做咩我都要還呢個人情。」惜Ali當場強調是被迫：「我係收 order叫我幫手問方力申咋。」

方力申極有誠意穿睡衣上節目。（影片截圖）

方力申自爆收到Ali的IG訊息。（影片截圖）

Ali澄清！（影片截圖）

而第二集，相信更令觀眾拗爆頭，皆因節目請來Ali的朋友做嘉賓，但顯然Ali與這位朋友的感情看似並不深厚，二人沒有太大火花，而好友亦沒有爆Ali私下鮮為人知的事，非常普通。但不得不說，儘管嘉賓們的故事非常一般，但看得出Ali亦非常落力俾面並提出問題，而Ali無死角的靚樣絕對是節目的最大賣點。

Ali朋友！（影片截圖）

何天兒和李佳芯重聚再合作拍節目。（IG@misslilyho）

點撃下圖睇節目嘉賓：